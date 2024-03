Empreenda Hoje terá oportunidades de trabalho e empreendedorismo no dia 21

Promovido pela Prefeitura de Dourados, Sebrae/MS e Funtrab-MS, evento oferecerá capacitações gratuitas

A Prefeitura de Dourados, por meio do Programa Cidade Empreendedora em parceria com o Sebrae/MS e apoio da Funtrab/MS (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul), por intermédio do programa MS Qualifica, executado em conjunto com o Sistema S, realiza no dia 21 de março o Empreenda Hoje. A ação acontece das 13h às 17h30, na Escola Municipal Clarice Bastos Rosa, onde serão ofertadas diversas capacitações gratuitas.

A proposta visa conectar quem deseja ingressar no mercado de trabalho aos pequenos negócios locais que necessitam de mão de obra qualificada, além de levar conhecimento para empreendedores que querem melhorar a empresa e pessoas que sonham em abrir o próprio comércio.

A abertura do Empreenda Hoje está prevista para às 13h com a presença de autoridades e lideranças locais. Após esse momento será realizada a apresentação da Trupe Guavira com a peça teatral “Quando eu crescer”, que aborda o tema empreendedorismo para crianças e jovens, a partir das 13h30.

Além da apresentação cultural, o evento traz seis capacitações gratuitas aos participantes que abordam as seguintes temáticas: “Mulheres que inspiram”; “Técnicas de entrevistas e elaboração de currículo”; “Soft skills estratégicas: A diferença no mercado de trabalho”; “WhatsApp descomplicado”; “Cine Sebrae: O que é liderança”; e “Oficina de inovação”.

Durante o Empreenda Hoje, também serão realizados atendimentos para quem busca uma vaga no mercado de trabalho, para empreendedores e pessoas que desejam abrir a própria empresa, com orientações levadas pelo Sebrae, Funtrab e instituições parceiras.

Mais informações sobre o programa Cidade Empreendedora podem ser obtidas pelo número 0800 570 0800 ou pelo portal cidadeempreendedora.ms.sebrae.com.br.

Serviço

Empreenda Hoje em Dourados

Data: 21/03/2024 (quinta-feira)

Horário: 13h às 17h30

Local: Escola Municipal Clarice Bastos Rosa – Rua João Vicente Ferreira, nº 6.375.