Emoção e diversão marcam sessão adaptada para crianças com TEA

Crianças com TEA e suas famílias, atendidas pelo projeto Guardião Azul, tem manhã de Natal pensada para elas

Olhares encantados, sorrisos e brincadeiras marcaram a manhã de cerca de 30 crianças com Transtorno de Espectro Autista (TEA) atendidas pelo projeto Guardião Azul e seus familiares, que nesta quarta-feira (20), participaram de uma sessão adaptada do Shopping Campo Grande. O mall disponibilizou sua principal atração natalina, o Campanário de Natal, para receber esses convidados mais que especiais e suas famílias.

Para atender a criançada, a equipe se organizou para criar o ambiente o mais confortável possível e disponibilizou um horário exclusivo: às 8h30, antes do Shopping abrir suas portas para o público geral. O som também foi reduzido, a música natalina que invade a atração de Natal também foi desligada e a iluminação foi reduzida. Só os colaboradores do administrativo e da segurança do estabelecimento, além das crianças e suas famílias, puderam circular pela atração. Assim, as famílias puderam aproveitar o café da manhã especial e todos os brinquedos com maior interação. A presença do Papai Noel tornou o momento ainda mais mágico, como conta o animado João Miguel Nunes, de 9 anos. ”Aqui está muito legal e tem essa roda gigante que está muito bonita e decorada e eu adoro decoração de Natal”, descreveu, empolgado.

Observando o filho Júlio Sérgio, de 12 anos se divertir, Anne Caroline Ferreira, não conteve as lágrimas ao falar sobre a iniciativa. “Tenho muita gratidão ao Shopping Campo Grande por promover esse momento lindo de interação. Nossos filhos não têm sempre essa oportunidade de brincar, livremente, sabendo que tudo foi preparado especialmente para eles. Para uma mãe é um momento muito feliz”, relata com emoção.

A responsabilidade social é uma das premissas de atuação do Shopping Campo Grande, desde a capacitação de equipe, orientação aos lojistas e sessões adaptadas, como a realizada para as famílias do projeto Guardião Azul. De acordo com a gerente de Marketing do centro de compras, Gabriella Alves, promover uma experiência positiva a todos os públicos é um dos compromissos do shopping. “Buscamos trabalhar sempre com a promoção de alternativas para fortalecer a inclusão, seja com eventos como este, que oportunizam momentos de diversão, ou nas ações de orientação de lojistas e capacitação de equipe. Nosso papel, como grande empreendimento, é disseminar a informação e incentivar que outros espaços coletivos atuem com esse cuidado. Ficamos muito felizes em fazer parte dessa experiência para as famílias”, destaca.

Guardião Azul – Criado em 2019 por pais de crianças com TEA, o grupo foi idealizado com o objetivo de assegurar a inclusão social das pessoas com autismo, ampliando o debate e conhecimento da sociedade sobre o tema. Com 270 crianças atendidas em Campo Grande, o Guardião Azul promove debates e ações sociais para orientar a sociedade e fortalecer a interação da pessoa com Transtorno Espectro Autista, como relata o idealizador do projeto, Alexandre Araújo, pai do Eduardo, de 7 anos. “Nossa ideia é ressignificar o atingimento. Temos a consciência que lá na frente, nossas crianças poderão não ter mais os pais para dar o suporte a elas e por isso, precisamos de uma sociedade mais inclusiva. Eventos como esse do Shopping Campo Grande, faz o autista se sentir mais seguro e consciente de suas possibilidades, cooperando para a inclusão”, pontua.