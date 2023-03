Emendas Parlamentares de Zé Teixeira proporcionam cirurgias de catarata gratuita para as famílias de Dourados

Os mais de R$ 540 mil reais destinados pelo deputado estadual Zé Teixeira (PSDB) possibilitaram aquisição dos equipamentos necessários para a Fundação Cardiogeriátrica Coronel José Alves Marcondes e Dr. Haroldo Pereira da Silva (FUNPEMA), realizar cirurgia de catatara, sem custo, para população de Dourados. O atendimento aos douradenses iniciou na última quinta-feira (02/03).

Os recursos destinados pelo deputado possibilitaram a ampliação e reforma das instalações da Fundação, aquisições de equipamentos para sala de laboratório de análise, implantação de clínica para realizar exames de diagnóstico em oftalmologia, custeio de despesas e investimentos em materiais permanentes e de consumo visando construir o Centro Cirúrgico de Oftalmologia para atendimento dos pacientes usuários do SUS e idosos assistidos pela FUNPEMA.

“Desde 2012, encaminho Emendas Parlamentares para proporcionar melhorias na Fundação, tocada com amor pelo Dr Irineu Lemes, Dr Jaci Alves, Celso Philippi, Mauro e toda sua equipe. Sinto-me realizado em ver que nosso trabalho deixa um importante legado, não somente para a FUNPEMA, mas para toda a população de Dourados”, afirmou o parlamentar.

O deputado Zé Teixeira fez questão de ressaltar a sensibilidade e atenção do ex-governador Reinaldo Azambuja para a saúde de Dourados. “Quero agradecer o Reinaldo, por atender nossas Emendas, designando os recursos para a FUNPEMA. Hoje, Dourados tem um lugar especializado e bem equipado para realização de cirurgias de Catarata”, disse Teixeira.

A FUNPEMA tem como missão o atendimento à população com maior vulnerabilidade social, proporcionando um serviço de qualidade com atenção e zelo procurando sempre fazer o melhor para nossos pacientes. Em 2022, mais 135 mil pacientes foram atendidos com os mais variados procedimentos de saúde, tanto da rede SUS quanto pacientes carentes assistidos pela Fundação.