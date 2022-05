Em um jogaço, Manchester City faz 4 a 3 no Real Madrid e larga em vantagem na semifinal da Champions

O Etihad Stadium foi palco na tarde desta terça-feira de um jogaço. Um grande jogo, digno de semifinal de Champions League. O Manchester City venceu o Real Madrid por 4 a 3, com gols de De Bruyne, Gabriel Jesus, Phil Foden e Bernardo Silva, já para o Real marcaram Benzema (duas vezes) e Vini Jr.. O jogo de volta acontece na próxima semana.

Segundo o Lance!, o jogo nem havia começado direito e o Manchester City foi logo abrindo o placar. Com menos de dois minutos, Mahrez achou lindo cruzamento para Kevin De Bruyne, que apareceu sozinho para cabecear no meio da área e abrir o marcador no Etihad Stadium.

A pressão dos donos da casa seguiu e o Manchester City ampliou o placar com dez minutos do primeiro tempo. De Bruyne cruzou para área, Gabriel Jesus ganhou de Alaba e bateu na saída de Courtois para fazer o segundo do time de Pep Guardiola.

Atordoado após levar dois gols rapidamente, o Real Madrid acordou para a partida somente na reta final do primeiro tempo. Aos 33 minutos, Mendy levantou bola pelo lado esquerdo e Karim Benzema apareceu no meio para mandar de primeira para o gol, diminuindo a diferença.

O Manchester City voltou para o segundo tempo pressionando, assim como no início da partida, e Foden marcou o terceiro aos oito minutos. Fernandinho fez linda jogada, foi na linha de fundo e cruzou para o jovem atacante inglês aparecer livre dentro da área.

Não deu muito tempo do City comemorar o terceiro gol, pois o Real diminuiu mais uma vez na sequência. Dois minutos depois do terceiro inglês, Vini Jr. fez linda jogada individual, deixou Fernandinho na saudade, invadiu a área e bateu na saída de Ederson com categoria para fazer o segundo merengue.

O jogo seguiu lá e cá. E quem balançou as redes novamente foi o Manchester City, com um golaço de Bernardo Silva. Zinchenko caiu na entrada da área aos 29, mas a bola sobrou para o camisa 20 português. Ele acertou um lindo chute de canhota, sem chances para defesa de Cortouis.

Sim, isso mesmo. Saiu um golaço de pênalti. Laporte fez pênalti aos 35 minutos após disputar o lance com o braço aberto, e Benzema bateu de cavadinha, com extrema categoria, marcando o terceiro gol do Real Madrid. O goleiro Ederson sequer saiu na foto.

Com a vitória desta terça-feira, o Manchester City vai para duelo decisivo na próxima semana para jogar por um empate para chegar à segunda final de Champions League de forma consecutiva. Já o Real Madrid vai precisar devolver a vitória por um gol de diferença para levar para prorrogação ou vencer por dois gols de diferença para carimbar mais uma final de Liga dos Campeões na história.

​Manchester City e Real Madrid voltam a campo no dia 4 de março, na próxima semana, pelo jogo de volta das semifinais da Champions League. A partida acontece no Santiago Bernabéu, estádio do clube espanhol. A grande decisão será no dia 28 de maio, em Paris.