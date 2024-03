Em um investimento de R$ 160 milhões, Governo de MS vai restaurar a MS-436, em Figueirão

O município de Figueirão será contemplado com grandes investimentos do Governo de Mato Grosso do Sul. Entre elas a restauração da MS-436, que será a maior do Estado e vai contemplar toda região. Investimento de R$ 160 milhões. A cidade ainda vai ganhar ampliação de escola e unidade de saúde, além da construção de habitações e nova delegacia de polícia.

Os novos investimentos foram firmados nesta quarta-feira (6) em reunião do governador Eduardo Riedel com as principais lideranças da cidade. “Sentamos hoje com o prefeito e vereadores para ouvir as prioridades e angústias de Figueirão, para que possamos atender os pedidos da população. Juntos definimos as ações para este”, afirmou o governador.

O prefeito de Figueirão, Juvenal Consolaro, agradeceu ao governador por novamente estender a mão e apoiar a cidade. “Estou muito satisfeito com o resultado da região, novamente o governador se mostrou empenhado com uma gestão municipalista, que vai investir e dar toda atenção a Figueirão. Isto é um governo presente no nosso município, saio daqui imensamente grato”.

Entre os projetos acordados está a restauração da MS-436, que vai melhorar o acesso em toda região. Ainda neste mês será lançada a licitação da obra. Será a maior restauração em rodovia estadual feita pelo Governo de Mato Grosso do Sul.

Na infraestrutura rural ficou acertada a pavimentação de 1,1 km na Serra Piranji, para ajudar no acesso e escoamento da produção. Na área urbana o município irá receber por meio de convênio as ampliações da Escola Municipal Antônio Inácio Furtado e da UBS (Unidade Básica de Saúde) Arindo Rodrigues Barbosa.

O governador ainda se prontificou em construir a delegacia de polícia na cidade e contribuir para novas unidades habitacionais. A prefeitura já tem uma área disponível com terreno para construção de 123 moradias. Haverá um trabalho em conjunto com a Agehab (Agência de Habitação Popular do Estado de MS).

Também participaram da reunião o vice-governador Barbosinha, os deputados estaduais Márcio Fernandes e Mara Caseiro, assim como os secretários Hélio Peluffo (Seilog), Eduardo Rocha (Casa Civil) e João César Mattogrosso (adjunto da Casa Civil), além dos vereadores da cidade.