Em sua posse, novo presidente da Coreia do Sul pede desnuclearização do Norte

Yoon Suk-yeol prometeu um ‘audacioso’ plano de ajuda a Pyongyang

O novo presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, tomou posse nesta terça-feira (10) e prometeu colocar em prática um plano de ajuda “audacioso” para melhorar a economia da Coreia do Norte se Pyongyang iniciar um processo de desnuclearização.

O novo chefe de Estado sul-coreano foi empossado em uma grande cerimônia em Seul, que contou com a presença de cerca de 40 mil pessoas. Yoon assumiu o cargo em um momento de intensas tensões com a Coreia do Norte.

“Embora os programas de armas nucleares da Coreia do Norte representem uma ameaça não apenas à nossa segurança e à do nordeste da Ásia, a porta para o diálogo permanecerá aberta para que possamos resolver a questão pacificamente. Se Pyongyang empreender seriamente um processo de desnuclearização, estamos prontos para apresentar um plano ousado que pode fortalecer muito a economia do Norte e melhorar a qualidade de vida de seu povo”, declarou o ex-procurador-geral conservador de 61 anos de idade.

Yoon prometeu uma postura sem restrições em relação a Pyongyang e maior proximidade com Estados Unidos e Japão. O novo presidente precisará se envolver em uma dura batalha para evitar uma crise econômica, obter a cooperação de um Parlamento controlado pela oposição e conter as ameaças dos norte-coreanos.

O novo presidente comentou que pretende reconstruir a nação com base em uma democracia liberal e uma economia de mercado, descrevendo os desafios que a Coreia do Sul enfrentará, principalmente em meio à pandemia de Covid-19, reorganização nas cadeias de suprimentos globais, aumento da inflação e do desemprego.

“É o chamado de nossa geração para construir uma nação que defenda a democracia liberal e garanta uma economia de mercado próspera, uma nação que cumpra suas responsabilidades como membro confiável da comunidade internacional e uma nação que realmente pertença ao povo”, declarou Yoon.

Após a cerimônia, Yoon foi diretamente para a nova sede presencial, escolhida pelo chefe de Estado para se “aproximar do público”: a Casa Azul, o antigo gabinete presidencial construído em um majestoso complexo aos pés de uma montanha.

A segurança econômica de Seul e a Coreia do Norte serão alguns dos principais temas que Yoon discutirá com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em uma cúpula agendada para acontecer em 21 de maio na capital sul-coreana.

Da AnsaFlash