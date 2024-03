Em sessão de homenagens às mulheres, Câmara de Dourados entrega Prêmio Marta Guarani

Durante solenidade na noite desta sexta-feira, 8, também será entregue o Diploma Mulher Destaque 2024 e assinado decreto que institui o “Protocolo Não é Não”

A Câmara de Dourados vai realizar na noite desta sexta-feira, 8, Dia Internacional da Mulher, sessão solene em homenagem a personalidades femininas que se destacam em suas atividades no decorrer dos anos. Na mesma sessão, ocorrerá a entregue do Prêmio “Mulher Cidadã – Marta Guarani”, 17ª edição, e assinatura de decreto regulamentando lei que institui no legislativo municipal o “Protocolo Não é Não”, de atendimento à mulher vítima de violência sexual ou assédio.

O presidente Laudir Munaretto (MDB) e o prefeito Alan Guedes (PP) assinarão o Decreto nº 2.968 de 06 de março de 2024, que regulamenta a Lei nº 5.087 de 1º de outubro de 2023, que institui o “Protocolo Não é Não”, de atendimento à mulher vítima de violência sexual ou assédio.

O Protocolo consiste em um conjunto de ações e medidas que se destinam a detectar situações de risco de agressão sexual, assédio e/ou vítima de violência, para o devido acolhimento, bem como procedimento de ações a serem implementadas pelas empresas, empresários e responsáveis pelos estabelecimentos (bares, restaurantes, casas noturnas, eventos esportivos, entre outros), em casos ocorridos em suas dependências.

Mulher Destaque

O Diploma Mulher Destaque 2024, proposição da vereadora Liandra da Saúde (PTB), vai homenagear 34 mulheres da sociedade douradense, indicadas pelos vereadores, em reconhecimento às suas atuações em várias áreas, como educação, esporte, cultura, segurança e tantas outras.

Serão homenageadas com o Diploma Mulher Destaque 2024: Joane Pedroso de Oliveira Corrêa, Liliane Graziele Céspedes de Souza Nascimento, Shirley Manzeppe, Ana Paula Marques Calça, Andreia Alonso, Andréia Moraes Bonito Silva, Aureliana de Souza Viegas, Bárbara Marques Rodrigues, Cinthia Carla do Nascimento, Daniela da Silveira Sangalli, Edina Silva de Souza, Fernanda de Oliveira Etges Soerger, Franciele Aparecida Cornéli, Giovanna Delarissa Missiato, Joelma Melo de Castro Chibeni, Josimara Caetano Pinto Cacheffo, Jovina Nevoleti Corrêa, Jucélia Pinheiro Teixeira, Laís Amanda Cavalcante da Silva Melo, Lucilene Barros, Lucinete Monteiro de Araújo, Margarida Araújo dos Santos, Marinei Cristina Suguiura Mendes, Marli Menani Heid, Naiara Lima, Nayde Domingos, Nilza Jesus dos Anjos Santana, Priscilla Kohatsu Fujii, Regina Hamoud, Rilziane Guimarães Bezerra de Melo, Rosângela Balbuena Crespim, Sandra Regina Barazzutti, Simone Brasil Chamorro e Tânia Aparecida de Miranda Rezende.

Marta Guarani

Já o Prêmio “Mulher Cidadã – Marta Guarani”, instituído pela Câmara de Dourados para agraciar mulheres que tenham oferecido contribuição relevante à defesa dos direitos da mulher, questões do gênero e atuação de destaque no município, em sua 17ª edição, contempla a universitária Aline de Souza da Silva, estudante do curso de Licenciatura em Educação do Campo da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados).

Aline de Souza, cujo nome indígena é Che Hara’pe ka’aguy ygua kunatai yvotyju (moça das flores amarelas), é indígena do povo Guarani-Kaiowá, tem 25 anos e reside na Reserva Indígena de Dourados. Artista plástica e ativista, artesã e defensora das causas indígenas, ela compõe a comissão de diversidade sexual e de gênero da 4ª subseção da OAB de Mato Grosso do Sul.

Moções

Também foram indicadas para o Prêmio e receberão Moção de Aplausos: Mirna Juliana Oliveira Martins, Luciana Ramires Fernandes Magalhães, Juracy Lopes Martins, Lusmária da Silva Oliveira, Cláudia Rosa de Assumpção Pompeu, Daniela Weiler Wagner Hall, Antonia de Souza Silva, Mara Regina Goulart Bosco, Ana Teresa Gusmão de Lucia e Liliane Graziele Céspedes de Souza Nascimento.

A sessão solene tem início previsto para as 19 horas e acontecerá no Plenário da Câmara Municipal, anexo ao Shopping Avenida Center.