Em Sanaã, no Iêmen, tumulto em evento de caridade deixa 85 mortos

Centenas de pessoas ficaram feridas durante a confusão em Sanaã

Um tumulto durante um evento de caridade em Sanaã, no Iêmen, deixou pelo menos 85 mortos. De acordo com as autoridades locais, mais de 322 indivíduos ficaram feridos na confusão, que teria começado após disparos de arma de fogo que atingiram a fiação elétrica do local, causando uma explosão.

Testemunhas disseram que o barulho gerou pânico e os participantes do evento começaram a correr. Inúmeras pessoas, principalmente mulheres e crianças, acabaram sendo pisoteadas.

Um funcionário do departamento de segurança, que pediu anonimato, confirmou à mídia local que cerca de 50 feridos estão hospitalizados em estado grave.

O evento, que foi organizado por comerciantes locais e aconteceu em uma escola, tinha como objetivo doar quantias em dinheiro (cerca de R$ 45 por pessoa) para celebrar o Ramadã.

Os organizadores do evento foram presos pela polícia do Iêmen, que já iniciou uma investigação sobre a tragédia.

Da AnsaFlash