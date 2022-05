Em Rio Negro, São Gabriel do Oeste e Bandeirantes, Riedel amplia diálogo com a população

O pré-candidato estará nos três municípios neste sábado cumprindo vasta agenda

O pré-candidato do PSDB ao Governo do Estado, Eduardo Riedel estará neste sábado (7) em Rio Negro, São Gabriel do Oeste e Bandeirantes, conversando com a população e reunindo-se com lideranças regionais. De manhã, em Rio Negro, que comemora seus 57 anos, ele se reúne com o prefeito Cleidimar da Silva Camargo e vereadores e participa das comemorações na cidade. Na sequência, em São Gabriel do Oeste, Riedel também participa das festividades relativas aos 42 anos do município. Ele participa do 31º Encontro Estadual de Laço Comprido e do almoço beneficente no Centro de Equitação Terapêutica “Nova Esperança”. Finalmente, á tarde, em Bandeirantes, o pré-candidato participa de adesivagem ao lado de correligionários.

Ações em Rio Negro

Em sua passagem pelas secretarias de Governo e Infraestrutura, Eduardo Riedel trabalhou incansavelmente pelos três municípios. Dentro da filosofia municipalista, o pre-candidato garantiu ações, recursos e empreendimentos que garantiram mecanismos de desenvolvimento. Em Rio Negro, por exemplo, houve investimentos nas mais diversas áreas, principalmente em infraestrutura, contribuído para a transformação do município e mudado o cenário econômico e social da cidade. “Somados todos os recursos investidos no município chegará a 33,8 milhões nos últimos sete anos, e vamos continuar nesta toada nos próximos anos”, disse Riedel.

Entre estes investimentos, destaque para coleta e tratamento de esgoto, por meio da Sanesul, que alcançam a soma de R$ 12,3 milhões nos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do município. Em infraestrutura os investimentos chegam a ordem de R$ 13,1 milhões. Só em pontes de concreto foram R$ 2,3 milhões. Foram R$ 2 milhões alocados na única escola da Rede Estadual do Município. Os recursos foram aplicados em reformas, garantia de merenda, uniformes, transporte e kits escolares. Na segurança, as ações de Riedel reforçaram o programa MS Mais Seguro. Para ajudar no reforço à segurança, foram entregues oito viaturas, sendo três carros e quatro motos para a Polícia Militar e um carro para a Polícia Civil, além de munição, materiais e equipamentos.

“Quando falamos em obras, estamos falando mais do que ruas e estradas, estamos falando em oportunidades, em bem-estar, em segurança, em emprego e em renda. É o desenvolvimento do município e, consequentemente, em todo o Estado. Aqui, em Rio Negro, não é diferente”, ressaltou Eduardo Riedel.

Desenvolvimento em São Gabriel do Oeste

Em São Gabriel do Oeste, as ações capitaneadas por Eduardo Riedel foram muitas. Mas é na área da habitação que os destaques são mais nítidos. Mais de 590 casas foram entregues e R$ 34,754 milhões investidos. Outras obras emblemáticas em São Gabriel do Oeste são a pavimentação e drenagem do acesso ao Parque de Exposições, nos bairros Gramado e Primo Maffisoni e no Distrito de Areado e a construção da ponte de concreto armado sobre o Rio Coxim.

Para o pré-candidato, a união de esforços entre a prefeitura, o Governo do Estado e o Governo Federal promove o bem-estar social da população. “É assim que avançamos na qualidade de vida das pessoas e na estruturação dos municípios”.

Qualidade de vida e desenvolvimento em Bandeirantes

Os mais de 7 mil moradores de Bandeirantes também estão vivendo um período de desenvolvimento. Dos mais de R$ 21 milhões em investimentos nos últimos sete anos, R$ 16,3 milhões foram em Infraestrutura.

“Investimos em pavimentação e drenagem de vias urbanas, construção de ponte de concreto sobre o rio Cervo, na rodovia MS-245, restauração funcional do pavimento asfáltico de diversas ruas e cascalhamento de várias rodovias estaduais e muitas outras”, afirmou Riedel.

Na área da educação, foram R$ 2,1 milhões no período de 2015 a 2019, para assegurar aos alunos da escola estadual do município merenda, kit de material escolar e serviços para a melhoria da estrutura de atendimento. Além disso, R$ 1,3 milhão foi aplicado na reforma e melhoria na unidade escolar. Já na habitação, foram garantidas condições dignas de moradia para 67 famílias, com a viabilização de 37 unidades habitacionais e 30 lotes urbanizados. Outras 148 famílias finalmente receberam o título definitivo dos imóveis que viviam há anos, mas sem ter o documento de posse do imóvel.

A calmaria em Bandeirantes é reflexo também da melhoria na estrutura da segurança pública, resultado dos investimentos do governo estadual. Só com o programa MS Mais Seguro foram R$ 206,34 mil para a compra de novas viaturas, munições, materiais e equipamentos para as forças de segurança.

“O Estado só cresce quando os municípios crescem juntos. Não é um municipalismo de retórica, mas um trabalho de fato do governo estadual em prol de cada um dos 79 municípios sul-mato-grossenses. É satisfatório ver que as marcas de uma gestão transparente estão presentes em cada canto do Mato Grosso do Sul”, disse Eduardo Riedel.