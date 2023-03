Em reunião com 29 prefeitos, Riedel reforça compromisso e apoio aos municípios

O governador Eduardo Riedel se reuniu nesta segunda-feira (06) com 29 prefeitos, no auditório da Governadoria. Durante o encontro reforçou o compromisso de apoio e trabalho conjunto com os municípios, em diferentes setores, como saúde, educação e infraestrutura.

“Comprometimento, dedicação, trabalho e parceria com os municípios, vamos chegar longe junto com vocês, para levar benefícios ao cidadão que mora lá na ponta. Início do Governo estamos fazendo a organização da casa, mas as obras em execução seguem em andamento para serem concluídas. Contem com o apoio deste governador. Os próximos anos serão desafiadores”, afirmou o governador.

O chefe da Casa Civil, Eduardo Rocha, ponderou que a reunião com os prefeitos foi muito produtiva. “Foi uma excelente reunião, onde eles apresentaram suas reivindicações e já falaram sobre as obras em andamento e aquelas que vão começar. O governador garantiu que todos os compromissos serão cumpridos”.

O prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, disse que este diálogo com o Governo do Estado é importante para as prefeituras, neste início de gestão. “O governador está com o Estado organizado e os prefeitos com carteiras de obras, que dão folego para gestão. Mas sempre é uma oportunidade de pedir mais e buscar novos projetos, que ajudam a população”.

Marcela Lopes, prefeita de Corguinho, afirmou que sai esperançosa deste encontro. “Foi uma reunião bem positiva, onde nossa expectativa é de trazer mais benfeitorias ao nosso município. Temos certeza que esta parceria com o Governo vai seguir pelos próximos anos”.

Além do governador participaram da reunião o vice-governador Barbosinha, os secretários Pedro Caravina (Segov), Eduardo Rocha (Casa Civil) e Sérgio de Paula (Escritório de Brasília), além dos deputados federais Beto Pereira, Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende e os (deputados) estaduais: Paulo Corrêa, Mara Caseiro, Jamilson Name, João César Mattogrosso e Lia Nogueira.

Entre os prefeitos estiveram presentes Ângelo Guerreiro (Três Lagoas), Marcelo Iunes (Corumbá), Ednaldo de Luiz Melo (Amambai), Edson Stéfano (Anaurilândia), Alexandrino Arévalo (Aral Moreira), Germino Roz (Batayporã), Reinalto Piti (Bela Vista), Kazuno Horii (Bodoquena), Valdecy Pereira (Cassilândia), João Carlos Krug (Chapadão do Sul), Marcela Lopes (Corguinho), Jean Fogaça (Douradina) e Juvenal Consolaro (Figueirão).

Além de Jair Scapini (Guia Lopes), Marcos Pacco (Itaporã), Paulo César Franjotti (Japorã), Edson Rodrigues (Jaraguari), Eraldo Leite (Jateí), Marcos Calderan (Maracaju), Valdomiro Sobrinho (Mundo Novo), Aldenir Barbosa (Novo Horizonte), Maycol Queiroz (Paranaíba), Eduardo Campos (Ponta Porã), Nelson Cintra (Porto Murtinho), James Karson Valério (Rio Negro), Francisco de Paula (Rochedo), Jeferson Tomazoni (São Gabriel do Oeste), Clóvis José (Taquarussu) e Henrique Wancura (Terenos).