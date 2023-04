Em parceria, UFGD e HU cederão caminhão de atendimento oftalmológico à Prefeitura de Dourados

Em cerimônia realizada na próxima quarta-feira (03/05) na UFGD, os dirigentes das instituições formalizarão a cessão do consultório itinerante

Em uma ação que envolve esforços da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e da administração do Hospital Universitário da UFGD (HU-UFGD), por meio da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), a saúde municipal de Dourados receberá, na próxima semana, um incremento para o atendimento a pacientes que precisam de assistência oftalmológica.

Em cerimônia prevista para as 8h30 da próxima quarta-feira (03/05), no hall de entrada do Auditório Central da universidade (Unidade 2), o reitor da UFGD, Jones Dari Goettert, e o superintendente do HU-UFGD, Hermeto Paschoalick, entregam ao prefeito de Dourados, Alan Guedes, um caminhão oftalmológico dotado de equipamentos e próprio para a realização de consultas e procedimentos itinerantes.

O veículo, que será cedido à administração municipal, foi entregue ao HU-UFGD por meio do extinto projeto Consultórios Itinerantes, uma iniciativa interministerial dos ministérios da Educação e da Saúde, implementada em 2013 com o objetivo de proporcionar atendimentos em oftalmologia e odontologia à população, com prioridade para estudantes inseridos nos programas Brasil Alfabetizado e Saúde na Escola. Tal assistência era, por sua vez, realizada por alunos de cursos da área da saúde e equipes multiprofissionais de hospitais universitários de todo o país contempladas com os caminhões, possibilitando um cenário de ensino e de aprendizagem.

Com o fim do projeto, em 2021, e a determinação dos ministérios de que fossem adotadas medidas para a correta destinação dos veículos, a gestão da UFGD propôs à Prefeitura de Dourados a articulação de uma parceria, de modo que o caminhão oftalmológico será cedido à administração municipal para o atendimento da população por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

Saúde Itinerante

Além do caminhão contêiner, integram o conjunto mais de 20 equipamentos médico-hospitalares, dos quais a maioria está em perfeito funcionamento, podendo ser integrada de imediato ao serviço de assistência à saúde oftalmológica. O consultório itinerante ainda é dotado de aparelhos de ar condicionado, armários, mesas e cadeiras de escritório e mobiliário ambulatorial.

Para o reitor da UFGD, Jones Dari Goettert, a cedência do veículo à saúde municipal representa a possibilidade de que mais pessoas tenham acesso aos atendimentos. “A UFGD e o HU, em sua vocação extensionista e de assistência, entendem que, sob responsabilidade do gestor municipal de saúde a estrutura será melhor utilizada, pois a Secretaria Municipal dispõe de mais profissionais na área da oftalmologia e tem condições de melhor organizar ações voltadas ao atendimento das comunidades da região, já que é responsável por realizar a regulação dessa assistência”, afirma o gestor.

Participaram dos esforços para a realização do Acordo de Cooperação Técnica servidores e empregados da UFGD e do HU-UFGD, incluídos integrantes da Reitoria/UFGD, da Pró-reitoria de Administração (PRAD/UFGD), da Coordenadoria de Gestão Patrimonial e Almoxarifado (COGESP/UFGD), da Divisão de Patrimônio e Gestão Imobiliária (DPGIM/UFGD), da Prefeitura Universitária (PU/UFGD), da Superintendência/HU-UFGD, da Gerência Administrativa/HU-UFGD, da Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar/HU-UFGD, do Setor de Engenharia Clínica/HU-UFGD, do Setor de Infraestrutura Física/HU-UFGD, da Divisão de Administração e Finanças/HU-UFGD, do Setor de Administração/HU-UFGD e da Unidade de Patrimônio/HU-UFGD.

Sobre a EBSERH

Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 41 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo em que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

Sobre a cerimônia

O evento será realizado a partir das 8h30, no dia 3 de maio, próxima quarta-feira, no hall de entrada do Auditório Central, localizado na Unidade 2 da UFGD – Rodovia Dourados/Itahum, Km 12, Cidade Universitária.