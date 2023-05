Em parceria com Estado, prefeitura de Caarapó constrói posto de saúde para atender 3 mil indígenas na Reserva Te’yikue

A prefeitura de Caarapó, em parceria com o governo de Mato Grosso do Sul, está construindo uma nova unidade de saúde na Reserva Indígena Te’yikue. A obra está sendo implantada na região conhecida como M’Bocajá, na parte sul da comunidade guarani-kaiowa.

De acordo com o prefeito André Nezzi, que recentemente visitou as obras, a unidade de saúde em construção na localidade vai beneficiar três mil indígenas residentes na região – praticamente metade da população da reserva. “Mesmo não sendo atribuição do município, em parceria com Governo do Estado, estamos investindo mais de R$ 670 mil na construção dessa unidade”, destacou o dirigente, informando ainda que, depois de pronta, o governo federal, através da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), ficará responsável pela equipe de atendimento.

A Sesai – vinculada ao Ministério da Saúde – é responsável por coordenar e executar a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas e todo o processo de gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS) no Sistema Único de Saúde (SUS).

Outras obras

Além da unidade de saúde indígena, o prefeito André Nezzi visitou, nos últimos dias, outras obras em andamento no município. Uma delas – a reforma e ampliação da Escola Municipal Cândido Lemes dos Santos, vai beneficiar 800 alunos da rede municipal de ensino.

“Ao todo serão 445,51m² somente de ampliação do prédio, que inclui, além de toda a reforma da estrutura já existente, a troca completa da cobertura principal por cobertura do tipo Ligth Steel Framing, com telhas termoacústicas, sala de música, mais duas salas de aula novas, depósito de material de limpeza, sanitários com acessibilidade, vestiário da quadra coberta, sala para os professores de educação física, depósito de material e banheiros para os professores e para os alunos, entre outras melhorias”, publicou o prefeito em suas redes sociais.

Nesta obra, a prefeitura está investindo mais de R$ 4 milhões de recursos próprios. “Seguimos trabalhando para dar melhores condições de trabalho aos nossos servidores e oferecer às nossas crianças e adolescentes uma educação com ainda mais qualidade”, pontuou o dirigente caarapoense.

Outra obra recentemente vistoriada pelo prefeito de Caarapó está localizada no bairro Capitão Vigário. Ali foram iniciados os trabalhos para instalação da nova Unidade Básica de Saúde (ESF-VI). Na ocasião, André Nezzi lembrou ainda que estão em andamento as reformas do ESF-V, Planalto, e do posto de saúde do distrito de Nova América.

Além das reformas – conforme ppontuou o prefeito André Nezzi – está a todo vapor a obra de construção da nova escola pública municipal localizada na região do Jardim Aprazível, sede do município.

“Além do bairro onde estará localizada, a nova escola vai beneficiar também a Vila 70, Ecopark e regiões da Vila Jary e centro da cidade”, disse o chefe do Poder Executivo municipal, acrescentando que a obra está orçada em cerca de R$ 7,7 milhões e está sendo custeada 100% com recursos próprios do município.

Em relação à zona rural, André Nezzi disse que a prefeitura tem dado “atenção especial” às estradas rurais do município. “Em parceria com o consórcio ConiSul, do qual fazemos parte, vamos atender mais de 10 km de estradas, realizando o levantamento e encascalhamento das mesmas, beneficiando os produtores rurais no escoamento da produção”, pontuou.

Nesta primeira etapa, está sendo beneficiada a região das fazendas Joá e Conchita Cuê.