Em parceria com a SED, Senac fornece educação profissionalizante para estudantes da rede

O governo de Mato Grosso do Sul e a Secretaria Estadual de Educação (SED/MS) deram início ao Quinto Itinerário Formativo de 2024, em mais de 80 turmas da rede estadual de ensino. O Senac MS, em parceria com as duas instituições, entrou com o quadro de docentes para viabilizar a formação profissional dos estudantes. Para este momento, a previsão é que mais de 2 mil alunos estarão ativos nesse processo.

“O objetivo do Quinto Itinerário é trazer para os estudantes uma simulação do universo do mercado e formá-los integralmente para enfrentar as adversidades com sucesso. Para isso, as aulas seguem metodologias que reproduzem os desafios reais e estimulam o desenvolvimento de habilidades essenciais para a vida profissional como colaboração, atitude empreendedora e sustentabilidade no ambiente de trabalho”, explica a diretora do Senac MS, Jordana Duenha.

Para a realização das aulas, a estrutura física a ser utilizada pelos estudantes é da própria SED, por meio das escolas estaduais. Uma forma de simplificar a locomoção e garantir a aderência aos estudos. Já os docentes responsáveis por ministrar as aulas são do quadro do Senac MS, visando a garantia de uma perspectiva contextualizada ao mercado de trabalho, expertise da instituição.

“A SED/MS oferta o itinerário profissional muito antes até da reforma do próprio ensino médio, mas a parceria iniciou-se em 2023 com cinco turmas e para este ano expandimos e de forma substancial. Hoje atendemos pouco menos que 20% de alunos com a oferta, se compararmos com índices praticados em países desenvolvidos, estamos falando em, no mínimo, 50% que fazem o equivalente ao Ensino Médio brasileiro atrelado ao ensino profissionalizante. Temos um caminho grande a percorrer e parcerias como essa, com o Senac, irá impulsionar o projeto”, explica o coordenador de Políticas para o Ensino Médio e Educação Profissional da SED/MS, Davi Oliveira dos Santos.

Abrangência para 2024 em MS

Estão previstas mais de 80 turmas nas escolas estaduais, abrangendo diversos municípios como Bonito, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Coxim, Ladário, Maracaju, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, São Gabriel do Oeste e Três Lagoas. Além disso, quatro turmas dos itinerários de Produção de Áudio e Vídeo e Marketing e Computação Gráfica estão em andamento na unidade do Senac Hub Academy, em Campo Grande.

O coordenador da SED/MS explica ainda que todo o processo tem boa receptividade por parte dos estudantes. “Isso foi muito bem aceito em nossas vivências, principalmente porque o Senac se destaca no cenário nacional e entre as instituições de formação profissional, seja pela sua expertise, pela sua particularidade no atendimento para a formação ao comércio e a prestação de serviços”, diz.

Para o diretor regional do Senac MS, Vitor Mello, este é um marco na história do Senac. “É uma parceria muito importante que firma o compromisso de formar com excelência e encaminhar ao mercado. Permite que os formandos saiam prontos para conquistar o seu espaço, levar para casa a sua própria renda, com segurança no conhecimento adquirido, além autonomia para atuar nas empresas”, pontua.

Dúvidas e mais informações, entre em contato pelo WhatsApp, no https://bit.ly/whatssenac.