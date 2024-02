Em operação que investiga fraudes no comércio de grãos, Polícia Civil apreende armas e munições e prende três

A Polícia Civil, por intermédio da 2ª Delegacia de Polícia, com apoio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) da cidade de Dourados, cumpriu dois mandados de busca e apreensão na manhã da última quinta-feira (22). As diligências são oriundas de uma investigação que apura fraudes no comércio de grãos na cidade de Dourados, que, de acordo com informações apuradas até o momento, pode chegar a um prejuízo de até 130 milhões de reais a produtores rurais.

Em decorrência das buscas, os policiais civis localizaram em uma fazenda no distrito de Macaúba 10 armas de fogo ilegais, sendo 1 revólver calibre 38 e 9 armas longas, incluindo uma carabina de calibre 7,62 (restrito). Ademais, foram apreendidas também 311 munições de calibres diversos, documentos, dinheiro e aproximadamente catorze milhões e quinhentos mil reais em cheques.

Três indivíduos, de 70, 55 e 51 anos, que estavam na posse das armas de fogo e das munições, foram detidos e conduzidos à 2ª Delegacia de Polícia, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. A apuração prosseguirá com a análise do material apreendido e a tentativa de identificação de novas vítimas que podem ter sofrido prejuízos financeiros na venda de suas safras ao grupo investigado.