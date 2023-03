Em operação contra pornografia infantil homem é preso pela Polícia Federal em Dourados

A Polícia Federal prendeu na manhã de hoje em Dourados um homem acusado de pornografia infantil. O nome do detido não foi revelado. A prisão foi durante cumprimento de mandado da operação Reincidência. Em 2016 o indivíduo já havia sido preso pelo mesmo crime.

A ação tem o objetivo de interromper o armazenamento e compartilhamento de arquivos de abusos sexuais de crianças e adolescentes na internet.

Segundo a Polícia Federal, as investigações apontam que ele distribuía o conteúdo do crime em salas de bate papo na internet com temática de abuso sexual, assim como estupro de vulneráveis.

Além do cumprimento do mandado de prisão, também foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência do acusado, e durante as buscas, os agentes federais encontraram e apreenderam material de conteúdo pedófilo.

A operação recebeu o nome de Reincidência em razão do comportamento reiterado do alvo.