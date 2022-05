Em nota, prefeito Alan Guedes lamenta morte do douradense Aleksandro, vítima de acidente 

Em nota de pesar, o prefeito Alan Guedes, de Dourados, falou do sentimento pela morte do cantor sertanejo Luiz Aleksandro Talharim Correia, o Aleksandro, da dupla com Conrado. O cantor foi uma das vítimas de um acidente que afetou ao menos 19 pessoas que estavam em um ônibus na rodovia Régis Bittencourt. Eles estavam se dirigindo para São Pedro, interior de São Paulo, para mais um show, quando houve o acidente.

Veja a nota:

Recebo com muita tristeza e lamento a notícia da morte do cantor e compositor, Luiz Aleksandro Talhari Correia, mais conhecido simplesmente como Aleksandro, nome que ficou famoso no Brasil todo por conta da dupla formada em Dourados com o amigo Conrado.

Aleksandro e eu tínhamos a mesma idade e frequentávamos os mesmos lugares durante à juventude.

Sempre alegre e soltando a voz, viveu pra música. Me lembro bem da sua festa de formatura, onde também cantou e deu um show à parte.

Era orgulho da família e da cidade. Uma perda gigantesca para o mundo sertanejo e para a cultura douradense. Uma pessoa humilde, talentosa e cheia de sonhos.

Aos parentes e amigos de Aleksandro minha solidariedade e meu respeito neste momento de tristeza. À esposa Tatiele e aos filhos meu desejo de que Deus conforte seus corações.

Dourados, 07 de maio de 2021

Alan Guedes

Prefeito de Dourados