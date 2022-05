Em MS, Paulo Herrmann avaliará impactos da guerra para o agronegócio no Brasil

O evento realizado pelo Sindicato Rural de Campo Grande tem inscrições gratuitas pelo site www.interagro2022.com.br

O ex-presidente da John Deere no Brasil, Paulo Herrmann, confirmou presença como palestrante do 2º Interagro, evento realizado pelo SRCG – Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho, que acontecerá entre os dias 8 e 11 de junho, de forma híbrida, presencial e online. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site www.interagro2022.com.br.

Herrmann abordará novidades tecnológicas para diferentes segmentos do agronegócio, entre eles leite, corte, genética e agricultura, e ainda abordará o impacto da guerra entre a Rússia e Ucrânia, para o agronegócio brasileiro, a curto e longo prazo.

Segundo o presidente do SRCG, Alessandro Coelho, a pauta é de extrema relevância e pode contribuir para o planejamento dos produtores rurais. “São dois pontos de suma relevância, as tecnologias que não chegam ao produtor ou só são acessadas por quem disponibiliza de capital e o outro ponto é nossa dependência de recursos internacionais, como é o caso de fertilizantes, que importamos da Rússia, Estados Unidos, Canadá e outros países, e pode nos impactar de forma significativa, tornando as próximas safras de grãos as mais caras da história”, relata.

“É fundamental que estejamos juntos no evento, discutindo alternativas e visualizando formas de planejamento para o produtor rural. Estamos em um ano de eleições e o Interagro pode ser uma fonte de inspiração para sugestões de políticas públicas efetivas para o setor. Por isso é fundamental a participação de todos”, completa Coelho.

A primeira edição da Interagro aconteceu em 2021, durante a comemoração dos 70 anos do SRCG. O evento híbrido – presencial, com transmissão pelas mídias sociais, debateu informações atualizadas sobre o agronegócio e reuniu produtores rurais de 23 estados brasileiros, além de participantes de outros 12 países.

Nesta segunda edição a intenção do SRCG é conectar cada vez mais o campo e a cidade, trazendo temas de grande impacto para o agronegócio, mas também o reflexo desses temas na cidade e outros setores que caminham, de forma direta ou indireta, com o rural.

Paulo Herrmann – Ele iniciou sua trajetória na John Deere em 1999 e, desde então, desempenhou diversas posições de liderança nas áreas de Marketing e Vendas no Brasil e na América do Sul. Chegou à presidência da multinacional no Brasil e vice-presidência de Vendas e Marketing da América Latina. Na academia se formou em Engenharia pela Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) e MBA em Business Administration and General Management pela Universidade do Vale do Sinos (Unissinos).