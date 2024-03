Em Mato Grosso do Sul, mais de 209 mil famílias recebem o Bolsa Família

Benefício médio nos 79 municípios do estado é de R$ 685,44, resultado de investimento federal que supera R$ 143 milhões. Em todo país são 20,8 milhões de famílias contempladas

Em março, mais de 209.885 famílias do estado de Mato Grosso do Sul serão beneficiadas com o Bolsa Família. O pagamento do benefício, que neste mês terá valor médio de R$ 685,44 no estado, tem início nesta sexta-feira, 15 de março, e leva em conta o final do Número de Identificação Social (NIS). O programa chega a lares dos 79 municípios do estado, a partir de um investimento de R$ 143,6 milhões do Governo Federal.

No recorte por municípios, a capital Campo Grande possui o maior número de famílias contempladas: 57.177. Elas recebem benefício médio de R$ 672,50. O valor dos repasses federais para a capital supera R$ 38,4 milhões. As cidades de Dourados (13.543), Corumbá (10.570), Ponta Porã (9.407), Três Lagoas (7.662) e Aquidauana (5.795), completam a lista dos cinco municípios com mais beneficiários.

O município de Paranhos tem o maior valor médio do benefício em todo o estado: R$ 810,29. Na sequência, aparecem as cidades de Ladário (R$ 733,59), Porto Murtinho (R$ 726,12), Corumbá (R$ 721,43) e Japorã (R$ 719,81).

Entre os benefícios complementares criados com o novo Bolsa Família, 125.525 crianças de zero a seis anos recebem neste mês o adicional de R$ 150 em Mato Grosso do Sul referente ao Benefício Primeira Infância, a partir de um repasse federal de R$ 17,1 milhões. A cesta de benefícios complementares também acrescenta R$ 50 neste mês a 154,240 crianças e adolescentes de sete a 16 anos e 28.850 mil jovens de 16 a 18 anos, além de 5.478 gestantes e 7.313 mulheres em fase de amamentação.