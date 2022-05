Em maio, Aprosoja/MS realizará curso gratuito de pulverização em Ponta Porã

As inscrições podem ser confirmadas através do telefone: (67) 3320-9700

Com a finalidade de diminuir custos do produtor rural no processo de pulverização, a 6ª edição do Circuito Aprosoja/MS, traz o curso controle das perdas e qualidade das pulverizações na lavoura. A atividade acontece durante a feira agro de Ponta Porã, entre os dias 05 a 07 de maio, com assessoria do mestre em engenharia agronômica, Pedro Padilha. As inscrições são gratuitas e podem ser confirmadas através do telefone: (67) 3320-9700.

Falta de abastecimento e aumento nos custos são alguns dos desafios destacados pelo presidente da Associação, André Dobashi, que enfatiza que é preciso estar atento às novidades e tecnologias, que aumentem a eficiência, para fugir do prejuízo.

“Estamos na sexta edição do nosso circuito, em cada etapa buscamos trazer o que há de mais relevante para contribuir no desenvolvimento da nossa agricultura. Dessa vez queremos aprofundar na amenização de riscos e qualidade durante a pulverização. Os últimos dados sobre o custo da produtividade, nos deixou um alerta ligado, precisamos buscar soluções, cada detalhe é importante para diminuir os riscos, acredito que esta é uma ótima oportunidade para conhecer novos conceitos e melhorar a eficiência nas lavouras. Convido a todos que puderem a participar com a gente”, enfatizou Dobashi.

Através da plataforma Unimap Sustentabilidade, o objetivo é oferecer uma alternativa às propriedades de forma integrada, que facilite as tomadas de decisões, a operação das máquinas, com uma experiência de controle em tempo real. Além dos agricultores, o treinamento é aberto para todos os envolvidos no processo, como gerentes de fazendas e operadores de máquinas. Com uma carga horária de 2h30, os interessados poderão escolher a melhor data para a realização (05,06 ou 07).

O Circuito é uma realização Aprosoja/MS, em parceria com a Semagro e FUNDEMS, e na etapa Ponta Porã, conta com o apoio do Sistema Famasul, Sindicato Rural de Ponta Porã, Acronex e PP Agro.

Serviço

– Treinamento gratuito de controle das perdas e qualidade das pulverizações

– Data: 05 a 07 maio / 14h às 16h30

– Local: Ponta Agrotec – Ponta Porã

– Inscrições e informações: (67) 3320-9700 – Aprosoja/MS