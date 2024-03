Em Jaraguari, Festival de Música chega à comunidade quilombola Furnas do Dionísio

Em sua terceira edição, FestJar (Festival da Circulação Musical de Jaraguari) percorrerá comunidades quilombolas, assentamentos e distrito para promover acesso à cultura e enaltecer novos talentos da terra.

A comunidade Furnas do Dionísio se prepara para sediar a segunda eliminatória do Festival da Circulação Musical de Jaraguari (FestJar), que celebra talentos locais e promove a valorização da cultura dentro da zona rural do município. O evento será promovido no próximo domingo (10), a partir das 16h, no Salão Social da Associação de Pequenos Produtores Rurais da Comunidade Quilombola.

Em sua terceira edição, o FestJar visa destacar e valorizar os talentos campesinos de Jaraguari, uma forma de demonstrar a importância dos eventos culturais em ambientes rurais. “Atividades culturais como o festival desempenham um papel crucial na preservação e celebração das tradições locais, além de proporcionar uma plataforma para o desenvolvimento de novos artistas”, enfatiza o proponente do projeto, Anildo Cavalari.

Além de celebrar a cultura e a prata da casa, o Festival conta com premiações, em dinheiro, do primeiro ao quinto lugar como reconhecimento do potencial de cada participante. O vencedor levará para casa R$ 3 mil, o segundo colocado ganhará R$ 1,5 mil, o terceiro ficará com R$ 1 mil, o quarto R$ 700,00 e o quinto R$ 500,00. Paralelo ao concurso, haverá comercialização de produtos do campo com destaque para a gastronomia regional e criativa.

A segunda eliminatória do festival de música, na Furnas do Dionísio, representa uma oportunidade para os moradores compartilharem suas habilidades musicais e culturais com um público mais amplo. “Trata-se de um ambiente de celebração à cultura e ao povo de Jaraguari. É um evento para a comunidade local, mas, aberto ao público em geral que queira curtir a programação e, claro, conhecer melhor a comunidade e seus atrativos”.

O FestJar é realizado em cinco etapas. A primeira eliminatória foi realizada no último domingo, 3 de março, no Assentamento Estrela. As próximas quatro etapas são: 2ª eliminatória (10 de março/Furnas do Dionísio – comunidade quilombola); 3ª eliminatória (24 de março/Jaraguari Velho – Sede); 4ª eliminatória (31 de março/Distrito Bonfim); Final (13 de abril/Jaraguari – centro do município). Além de um show de encerramento (1º de maio – Jaraguari – centro do município), com os 5 finalistas do concurso e artistas locais convidados.

Para participar é necessário que o candidato faça parte de uma das comunidades que irão sediar o FestJar. Os interessados na inscrição devem entrar em contato pelos telefones (67) 99986-5656 e 99955-4387 – ambos whatsapp.

A terceira edição do FestJar conta com recurso do FIC – Fundo de Investimentos Culturais, via edital da FCMS – Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, órgão vinculado a Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), do Governo do Estado.

Anildo lembra que o acesso a eventos culturais em áreas rurais desempenha um papel significativo no fortalecimento da identidade cultural e no aumento do orgulho comunitário. Ao proporcionar oportunidades para que os talentos locais sejam reconhecidos e celebrados, pois inspiram a próxima geração a se envolver ativamente na preservação e promoção de suas tradições culturais.

“O sonho é que possamos fazer do FestJar um evento que entre para o calendário do município. Jaraguari precisa e merece eventos culturais que sirvam de lazer, cultura, para a população local e que, futuramente, atraia o público das cidades vizinhas”, argumenta o músico.

Serviço – FestJar (Festival da Circulação Musical de Jaraguari)

Furnas do Dionísio (2ª eliminatória) – Dia 10.03, a partir das 16h, no Salão Social da Associação de Pequenos Produtores Rurais da Comunidade Quilombola Furna dos Dionisio.

Jaraguari sede e Jaraguari Velho (3ª eliminatória) – Dia 24.03, às 16h, na sede do município – endereço a definir.

Distrito Bonfim (4ª eliminatória) – Dia 31.03, a partir das 16h, no Salão Paroquial da Igreja Bom Jesus – Rua Principal, s/nº.

Jaraguari/centro do município (Final) – Dia 13.04, a partir das 16h, na sede do município – endereço a definir.

Jaraguari (Show de encerramento) – Dia 1º de maio – a partir das 19h, na sede do município – endereço a definir.