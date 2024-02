Em investimento de R$ 4,7 milhões, Riedel entrega reforma de escola em Ribas do Rio Pardo

Com investimento bilionário no setor da celulose, Ribas do Rio Pardo vive nova realidade. Para seguir este ritmo de crescimento o governador Eduardo Riedel coloca a educação como prioridade. Sendo assim, nesta sexta-feira (23) foi inaugurada a reforma e ampliação da Escola Estadual João Ponce de Arruda, um investimento de R$ 4,7 milhões.

A unidade ganhou além da reforma e ampliação, também novo mobiliário. A nova estrutura moderna e acessível vai beneficiar 1.069 alunos, além dos profissionais que trabalham no local.

“Nos próximos dois anos Ribas vai receber quase R$ 100 milhões em investimentos de educação. A João Ponce Arruda recebeu reformulação completa, desta maneira damos uma resposta a todo este crescimento que ocorre no Estado”, afirmou o governador. Riedel ponderou que a Rede Estadual de Ensino passa por mudanças para atender as necessidades da atualidade.

“O sistema de ensino tem passado por uma transformação abrupta, feita passo a passo, para seguir as mudanças que ocorrem na sociedade. Vai chegar a fibra óptica nas escolas, lousa digital estará nas salas para o aluno acessar o mundo com as novas tecnologias de aprendizado”, completa o governador.

A obra física da escola recebeu investimento de R$ 3,8 milhões, enquanto os mobiliários teve acréscimo de R$ 908 mil. Tudo foi feito com recursos próprios do Estado.

Entre as ações está a adequação do prédio às normas vigente de proteção contra incêndio e pânico, substituição da cobertura, revestimentos de forros, paredes e pisos, além da pintura geral interna e externa, instalações elétricas e reforma da quadra. Já a ampliação envolveu a construção de um bloco com mais cinco salas de aula.

“Mais uma escola concluída, compromisso entregue com sucesso. Ainda temos a missão de entregar mais 125 reformas neste ano, tendo a meta de reestruturar todas até o final da gestão. O objetivo é melhorar a aprendizagem dos estudantes”, enfatizou o secretário de Educação, Hélio Daher.

Os mobiliários novos contam com equipamentos e móveis adquiridos para a unidade, entre eles mesas para computador, ar condicionado, conjuntos escolares, tabletes e chromebooks.

Para o diretor da unidade, Marcos Aurélio Costa, a reforma e ampliação foi fundamental aos alunos e profissionais. “A escola é antiga, precisava de uma reforma ampla, neste formato, com estrutura moderna. O Governo do Estado nos proporcionou este novo momento”, concluiu.