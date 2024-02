Em investimento de quase R$ 10 milhões, Governo de MS vai reformar e ampliar escolas em Três Lagoas e Dourados

Seguindo o protocolo de investimentos na modernização das unidades escolares da Rede Estadual de Ensino, o Governo do Estado anunciou, no Diário Oficial Eletrônico n. 11.421, extratos de contrato para reforma e ampliação de duas unidades escolares da REE (Rede Estadual de Ensino) em Três Lagoas e Dourados, no valor global de R$ 9,7 milhões.

A Escola Estadual Ramona da Silva Pedroso, localizada na rua Adroaldo Pizzini, no jardim São Pedro, em Dourados passara pelo serviço de reforma geral e ampliação, o valor do investimento será no montante de R$ 7,8 milhões.

O diretor Fabio Almeida e Silva menciona que a reforma e ampliação vieram de de encontro com os anseios da comunidade escolar “durante muitos anos a instituição estava sofrendo com as avarias, intempéries e desgastes estruturais provocados pela própria ação dos agentes naturais e o tempo cronológico. Com o advento da educação em tempo integral, a reforma virá de encontro as necessidades de um ambiente estrutural que atende a atual conjuntura da unidade, sendo oportunizado aos estudantes desenvolver suas habilidades e competências perante uma instituição que contará com o que há de mais sofisticado e moderno no que tange a estrutura física tais como: laboratórios, sala de tecnologia, salas climatizadas, refeitório, remodelação dos espaços externos, além de outras tantas melhorias”, salienta gestor.

A diretora Joana Darc Alves Palhota relata a importância da ampliação “nossa unidade sempre teve uma demanda de vagas para 6º ano do EF, pois recebemos muitos alunos das escolas municipais, com essa ampliação do número de salas de aulas virá resolver a situação atual de oferta de vagas. A reforma se faz importante e necessária para que possamos ofertar também uma melhor qualidade estrutural garantindo ensino aprendizagem e preparando melhor os nossos discentes para um futuro promissor”, finaliza diretora.

O prazo para as empresas responsáveis concluírem os trabalhos nas unidades escolares em Dourados e Três Lagoas, após a ordem de serviço, será de 365 dias consecutivos (1 ano), assim que for dada a ordem de serviço pela SED (Secretaria Estadual de Educação).

Também no DOE de quinta-feira foi publicado os extratos de ordem de execução de serviços em duas unidades da REE em Campo Grande. Na Escola Estadual Dolor Ferreira de Andrade serão investidos R$ 300 mil nos serviços de reforma na rede elétrica, já na Escola Estadual Professor Severino de Queiroz serão realizados os serviços de instalação de gerador fotovoltaico de 39,6KWP, No valor de R$ 311 mil. Prazo de entrega será de 180 dias consecutivos, contados da data do recebimento da ordem de execução dos mesmos.