Em entrevista, Marcos Braz ‘banca’ Vítor Pereira e abre o jogo sobre contratações

Na manhã deste sábado, o Flamengo treinou no Ninho do Urubu, com a presença da imprensa. Segundo o Lance!., Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, também esteve no CT e concedeu entrevista aos presentes. Nela, o dirigente comentou sobre possíveis contratações e elogiou Vitor Pereira.

De acordo com Braz, o volante Matheus Uribe está em negociações com o Flamengo, mas Fabrizio Dias, do Liverpool-URU, não foi procurado.

– (O Fabrizio Diaz) é invenção. São muitos nomes que aparecem. O Uribe é um desejo do Flamengo, não é fácil. Ele tem contrato até o meio do ano, disputado por clubes europeus, mas o Flamengo está tentando. Estamos nos ajustando com o empresário para que a gente possa conseguir esse jogador por mais três anos, quatro.

Além disso, o vice-presidente de futebol saiu em defesa de Vitor Pereira. Ao ser perguntado sobre possível demissão, Braz revelou que mantém a confiança no treinador.

– Vítor Pereira é o técnico do Flamengo. Está trabalhando aí e foi contratado para a temporada inteira.

O Flamengo segue a rotina de treinos até o próximo sábado, quando enfrenta o Fluminense, pelo jogo de ida da final do Carioca. O duelo acontecerá às 20h30, no Maracanã.