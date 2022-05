Em entrevista, Leila Pereira afirma que Danilo não sai este ano do Palmeiras

Em entrevista à ESPN pouco antes do início do jogo entre Palmeiras e Emelec, nesta quarta-feira, pela Libertadores, a presidente Leila Pereira falou sobre a contratação do atacante uruguaio Miguel Merentiel e respondeu sobre a provável venda de Danilo na janela do meio do ano.

A presidente tranquilizou a torcida, afirmando que a direção alviverde não pensa em vender o volante neste ano, que ele faz parte dos projetos de Abel Ferreira e fica no elenco.

Segundo a Gazeta Esportiva, na entrevista coletiva após o jogo, Abel Ferreira foi bastante direto ao falar sobre a declaração da presidente do Verdão.

“Em relação à Leila, estamos juntos nessa decisão. O que ela diz, eu assino embaixo. Se ela disse, está dito”, afirmou o técnico.

Abel não poupou elogios ao analisar o desempenho de Danilo com a camisa do Palmeiras. Contra o Emelec-EQU, o jogador chegou à terceira partida consecutiva balançando as redes.

“Tem uma coisa que eu amo no futebol e na vida: ele é um moleque feliz. Desde que cheguei, ele é feliz. Se eu colocá-lo de zagueiro, treina de zagueiro, se eu colocar de fora, fica de fora… Ele é um moleque feliz. Depois, tem outra: é um moleque fora da caixa. Ele encontrou o caminho da bola, ele parece que sabe os caminhos para cortar as transições. A maior responsabilidade quanto às transições do adversário é dele”, disse Abel.

“Ele transporta toda essa alegria na cara para dentro de campo. Só está colhendo o que plantou. Minha função é ensiná-lo e tentar extrair o máximo dele, mas é ele quem faz acontecer. O mérito é dele e dos colegas dele, porque seguramente os mais velhos o ajudam”, completou.

Danilo foi convocado para a Seleção Brasileira e estará com a equipe de Tite em dois amistosos em junho. Abel não escondeu o orgulho pela conquista do volante.

“Ele ser chamado à Seleção, para nós, representa cada um de nós. Quando for, estará representando cada um de nós. Ele só foi à Seleção pelo o que fez no Palmeiras. Ele tem que ficar lá e, quando o treinador lhe der oportunidade, fazer o que fez no clube”, finalizou.

O Palmeiras derrotou o Emelec-QUE por 1 a 0, gol de Danilo, e manteve os 100% de aproveitamento na Libertadores. Com o resultado o Palmeiras chegou aos 15 pontos, tendo a melhor campanha geral da Libertadores. Na última rodada da fase de grupos, o time enfrenta o Deportivo Táchira, no Allianz, às 21h30 (horário de Brasília) da próxima quarta. O Verdão volta a campo no sábado que vem, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Juventude, às 19h, no Alfredo Jaconi.