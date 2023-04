Em encontro com Longen, empresários da indústria cerâmica de MS discutem desafios do setor

Empresários da indústria cerâmica de Mato Grosso do Sul participaram, nesta quinta-feira (06/04), de uma reunião no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande, para discutir os desafios do setor e as oportunidades de crescimento dos negócios. O Encontro com Ceramistas foi organizado pelo Sindicato das Indústrias de Cerâmicas de Mato Grosso do Sul (Sindicer-MS) e contou com a participação do presidente da Fiems, Sérgio Longen, e do secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck.

No encontro, os empresários apresentaram as principais dificuldades enfrentadas e sugeriram alternativas para superá-las. Ao destacar a contribuição do segmento para a cadeia produtiva estadual, Longen disse estar atento às reivindicações da classe empresarial.

“O setor ceramista é um segmento importante na geração de empregos e no desenvolvimento regional em Mato Grosso do Sul. Decidimos que vamos levar as demandas dos empresários ao governo do Estado, e outras demandas foram feitas para o Sistema Indústria, por meio das ações de suporte do Sesi e Senai. Todas as indústrias que compõem a base da Fiems passarão por esse processo de diagnóstico”, afirmou o presidente.

O presidente do Sindicer-MS, Natel Henrique Farias de Moraes, parabenizou a Fiems e o governo do Estado por manter o canal aberto ao diálogo com a classe produtiva. “Percebemos a necessidade de trazer os problemas que o setor enfrenta para que o nosso presidente, junto com o governo do Estado, nos ajude a criar alternativas para superar esse momento, e com isso fazer a indústria cerâmica voltar a crescer”, disse.

Uma das dificuldades relatadas pelos empresários sul-mato-grossenses é o enfrentamento da concorrência desleal com produtos oriundos de outros estados, que são produzidos na informalidade e que não pagam tributos. Jaime Verruck explicou como o poder público tem combatido essa prática nociva às empresas locais. “O governo do Estado tem combatido isso de duas formas: através do Inmetro, identificando a qualidade desse produto, e da fiscalização mais forte por parte da Secretaria Estadual de Fazenda”, pontuou o secretário.

Sesi e Senai podem contribuir com o desenvolvimento do setor cerâmico

Durante o Encontro com Ceramistas, os empresários tiveram oportunidade de conhecer os principais produtos e serviços oferecidos pelo Sesi e pelo Senai para as indústrias. Segundo a integrante da diretoria do Sindicer-MS e vice-presidente da Fiems, Cláudia Pinedo Zottos Volpini, um dos principais desafios do setor ceramista é a obtenção de insumos para o aquecimento dos fornos. Investir em melhorias técnicas e gestão de recursos seria uma das formas de contornar essas dificuldades. “Tanto Sesi como Senai oferecem uma enorme lista de produtos e serviços que podem ajudar as fábricas”, pontuou Cláudia.

Já o vice-presidente do Sindicer-MS, Luiz Cláudio Sabedotti Fornari, destacou a atuação da Fiems em prol dos setores produtivos industriais. “O presidente Sérgio Longen está convocando todos os segmentos, começando pela cerâmica. Entendemos que é de extrema importância isso que o presidente vem fazendo, que é nos reunirmos para discutir a conjuntura atual e achar soluções para continuar a crescer”, concluiu.