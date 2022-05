Em encontro com executivos da JBS, Alan Guedes firma parceria inédita para Dourados

Cooperação técnica entre Prefeitura e MAPA aumenta número de inspetores na planta do Frigorífico

O prefeito Alan Guedes se reuniu com executivos da JBS nesta quinta-feira (12) para celebrar a formalização de um acordo de cooperação técnica entre a Prefeitura de Dourados e o Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), que aumenta o número de inspetores sanitários na planta da Seara. O secretário municipal de Agricultura Familiar, Ademar Roque Zanatta, também participou do encontro.

Dar este incentivo à indústria alimentícia instalada em Dourados traz muitos benefícios ao município, conforme explica o prefeito Alan. “É um pequeno custo para a administração pública, mas que tem um retorno muito grande em oportunidades de trabalho. A JBS tem um grande plano de expansão para Dourados e, como poder público, é nosso dever garantir que haja inspeção sanitária para não atrasar o processo produtivo”, explica.

O secretário Zanatta explica que há uma escassez de profissionais no corpo do Mapa e que, por isso, o acordo é tão importante. “É algo inédito para Dourados e que chama a atenção a nível estadual e nacional, por ser relativamente novo. São dois novos profissionais que passam a atuar na planta. Se o ministério não tem condições de fiscalizar, impede o crescimento e o serviço não sai da forma adequada”, completa.

Segundos os executivos da empresa, somente nos últimos três anos, foram investidos cerca de R$ 5 bilhões na produção a nível nacional. A expectativa é gerar mais 2 mil empregos no próximo biênio em Dourados, chegando a 7 mil empregos diretos.

Representaram a JBS no encontro o presidente da Divisão de Negócios da multinacional, João Francisco Almeida; o diretor de Recursos Humanos, Fernandes Nunes Melo; o relações Institucionais, José Antônio Monteiro Tavares, e o gerente da unidade Dourados, Dirceu Roch. Por vídeo, participou a chefe do Sipoa (Serviços de Inspeção de Produtos de Origem Animal) do Mapa, Régia Vilaça de Paula Queiroz.