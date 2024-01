Em Dourados, Sems vai realizar Campanha de prevenção a infecções sexualmente transmissíveis no Carnaval

Ações começam na quinta, dia 8, com ronda noturna da equipe do CTA

A Prefeitura de Dourados, através da Sems (Secretaria Municipal de Saúde), o Departamento de Vigilância em Saúde/SEMS, e o Programa Municipal de IST/AIDS e Hepatites Virais realizarão a Campanha de prevenção a infecções sexualmente transmissíveis no Carnaval 2024. A ação tem por objetivo conscientizar a população sobre a importância de conjugar a diversão e a folia da festa popular, com atitudes preventivas.

De acordo com a programação, na quinta-feira (8), a equipe do CTA realizará ronda noturna, sendo que uma equipe ficará na rodoviária com distribuição de kits, preservativos, materiais informativos, gel e orientações. E outra equipe irá percorrer as boates e ruas levando materiais informativos e distribuição de kits, com realização de auto teste oral para 2HIV.

Na sexta-feira (9), a partir das 8 horas acontecerá uma ação no posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal) com realização de uma blitz para distribuição de kits, materiais informativos, em parceria com os agentes de polícia.

No sábado (10), das 13h às 16h haverá uma equipe do CTA em parceria com a Associação dos Docentes da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) realizando uma ação de prevenção com distribuição de kits, materiais informativos e orientações com a presença de aproximadamente 2.000 mil pessoas na rua João Rosa Góes cruzamento com a rua Gustavo Adolfo Pavel, onde estará sendo realizada festa popular.