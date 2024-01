Em Dourados, carnê do IPTU está disponível na internet e com pagamento via PIX

Vencimento da Cota Única e da primeira parcela ocorre no dia 15 de fevereiro

Trabalhando para facilitar o atendimento ao cidadão, a Prefeitura de Dourados, por meio da Semfaz (Secretaria Municipal de Fazenda), disponibilizou o acesso ao carnê do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) pela internet e o pagamento via PIX.

Para a emissão de 2ª via do IPTU 2024 de forma on-line, clique AQUI. Feito isso, será aberto automaticamente o Fly Cidadão Web, onde o contribuinte deverá selecionar o estado de Mato Grosso do Sul e o Município de Dourados. Após efetuar o acesso clique na opção Emitir: Guias de IPTU.

Para a emissão do boleto deverá ser informado o CPF, CNPJ, nº do Imóvel (nº do BIC) ou nº da Inscrição Imobiliária.

De acordo com o secretário da Semfaz, Rafael Sabino, o vencimento da Cota Única e da primeira parcela ocorre no dia 15 de fevereiro. Quem optar por parcelar, as outras parcelas sempre vencerão no dia 10 de cada mês.

“A prefeitura concede o desconto na Cota Única de até 25% e também existe o Programa Bom Pagador, que pode elevar esse desconto para até 30%, para aquelas pessoas que se mantêm em dia com IPTU há mais de quatro anos”, explica o secretário.

O Programa Bom Pagador contempla o contribuinte com 30% de desconto por manter o pagamento à vista e sem débitos pelos últimos 4 exercícios e, outros, com 25% de desconto por manter o pagamento em dia e sem débitos pelos últimos 4 anos.

Ainda 15% de desconto para o pagamento à vista de quem tem débitos parcelados e que estejam em dia e 10% de desconto para quem possui débitos.

Com 123.085 imóveis cadastrados, em 2024 houve lançamento de IPTU para 110.319 imóveis, com um total de 12.766 cadastros isentos ou imunidades, desses, 1.350 imóveis possuem isenções de aposentados/pensionistas.

A arrecadação neste ano deve ficar em torno de 100 milhões de reais.

Vale destacar que os carnês do IPTU também foram impressos e distribuídos pelos Correios, com início da entrega no dia 3 de janeiro e finalização prevista para o dia 31 de janeiro.