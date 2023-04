Em dobradinha da Red Bull, Sérgio Perez vence GP do Azerbaijão

O mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, ganhou a segunda corrida no Azerbaijão no fim de semana e foi o grande vencedor do Grande Prêmio da Fórmula 1 disputado em Baku neste domingo (30). O piloto havia conquistado a prova sprint neste sábado (29).

A segunda colocação ficou com seu companheiro de equipe, Max Verstappen, e a terceira com Charles Leclerc, da Ferrari, que havia largado na pole.

A corrida começou de maneira tranquila, sem nenhum incidente, e assim que o DRS foi liberado, Verstappen passou Leclerc e liderou a prova. Pouco depois, foi a vez de Pérez passar o ferrarista. No entanto, na volta 10, Nick De Vries bateu e provocou a entrada do Safety Car.

O holandês tinha acabado de entrar nos boxes quando a direção de prova decidiu pela entrada do carro de segurança e, por conta disso, perdeu a liderança da corrida. Na retomada, Verstappen ultrapassou novamente o monegasco e não houve mais alterações nas três primeiras posições.

A quarta colocação ficou com Fernando Alonso, da Alpine, que fez uma bela ultrapassagem sobre a Ferrari de Carlos Sainz.

Lewis Hamilton, da Mercedes, que também acabou prejudicado pela entrada do SC, ficou na sexta posição ao não conseguir passar Sainz.

A Fórmula 1 terá a próxima etapa em Miami, nos Estados Unidos, no dia 7 de maio.

Da AnsaFlash