Em Dia D, Dourados terá vacinação em todas as UBS e na Praça Antônio João

A Prefeitura de Dourados realiza neste sábado o Dia D da campanha de vacinação. A vacinação ocorrerá em todas as UBS e contará com mais um ponto de atendimento que será na Praça Antônio João, das 8h às 12h. A iniciativa é uma forma de ampliar o atendimento e facilitar o acesso as vacinas, uma vez que a ação ocorrerá simultaneamente em diversos pontos da cidade, além do distrito de Vila Vargas.

No local estão disponíveis doses contra Covid-19, para todos, além de doses contra Influenza para o público alvo da campanha. Já nos postos de saúde, o atendimento seguira das 8h às 17h, sem necessidade de agendamento, com acréscimo da vacina contra o Sarampo.

“O objetivo é atualizar a caderneta de vacinação de crianças, adolescentes e adultos, conforme cada público alvo”, explicou o secretário adjunto de Saúde, Edvan Marcelo Marques.

Vacinas e Público Alvo

O sarampo é uma doença infecciosa, aguda, transmissível e extremamente contagiosa, podendo evoluir com complicações e óbito. Nesta primeira etapa, que vai até 30 de abril, o público-alvo são os trabalhadores da saúde e crianças maiores de 6 meses a menores de 5 anos.

Para Covid serão disponibilizadas todas as doses, para todos os públicos, a partir de 5 anos completos.

Coronavac, Pfizer e AstraZeneca: dose adicional 28 dias após a segunda dose e reforço após 4 meses da terceira dose

Janssen: segunda dose dois meses após a primeira dose.