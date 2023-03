Em Caarapó, IPTU pode ser pago com desconto até 17 de abril

O recém-lançado Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Caarapó pode ser pago com desconto até o dia 17 de abril. Neste ano, por conta da mudança do sistema de informática adotado pela prefeitura, o lançamento do tributo foi adiado em um mês, o que também provocou a prorrogação do prazo de vencimento para pagamento em cota única ou da primeira parcela, favorecendo o contribuinte.

Para pagamento do IPTU à vista, em cota única, o contribuinte terá desconto de 20% – o vencimento se dará em 17 de abril, mesmo prazo para pagamento da primeira parcela. Conforme o valor do tributo, pode ser parcelado em até cinco vezes, sem desconto, vencendo, respectivamente, em 17 de abril, 15 de maio, 15 de junho, 17 de julho e 15 de agosto. A novidade deste ano é que não será distribuído o tradicional carnê de papel. As guias do tributo deverão ser baixadas através do site da prefeitura – www.caarapo.ms.gov.br. Ao abrir o portal, aparece no topo o banner do IPTU. Ao clicar nele, o contribuinte é redirecionado para a página onde estão as informações do tributo e o botão de impressão.

Em relação ao ISS Fixo, destinado aos profissionais liberais autônomos, a guia também já está disponível na página da prefeitura, com possibilidade de pagamento em até doze vezes, ou à vista, com desconto de 20%.

O contribuinte que eventualmente tiver dificuldade para baixar as guias do IPTU poderá procurar o Departamento de Tributação da prefeitura no horário de expediente – das 7h às 13h.

Por meio do Decreto Municipal nº 013/2023, que notifica o lançamento do IPTU 2023, a administração municipal determina que os contribuintes inscritos na Dívida Ativa do município não terão desconto no pagamento do imposto.

Ainda conforme o Departamento de Tributação do município, em 2023 será mantida a campanha IPTU Premiado, que dará ao contribuinte adimplente o direito a concorrer ao sorteio de prêmios no dia 31 de dezembro. Normalmente, são sorteados carro, motocicletas e outros prêmios menores.