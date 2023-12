Em Caarapó, Festa da Virada terá sorteio de prêmios e show pirotécnico

A costumeira Festa da Virada em Caarapó será repleta de atrações. O evento, tradicional na cidade, será realizado neste domingo (31), na Praça Mário Martines Ribeiro – a Praça Central, localizada defronte à prefeitura.

De acordo com os organizadores, as atividades terão início às 21h, com o sorteio dos prêmios da Campanha Natal dos Sonhos, realizada pela Associação Comercial e Empresarial de Caarapó (ACEC). Em seguida, serão sorteados os prêmios da campanha IPTU Premiado 2023, da prefeitura.

Autoridades dos poderes Executivo e Legislativo municipais são esperados para o evento, devendo ocorrer a composição do palanque às 23h30 e as mensagens de praxe. À meia-noite, ocorrerá um grande show pirotécnico, aguardado com grande expectativa.

Ainda haverá show artístico com os cantores locais Adriano, Dennys e banda.

O prefeito André Nezzi convida as famílias caarapoenses para o evento, que tem o objetivo de celebrar a chegada do ano-novo com as esperanças renovadas. “Junto com a sua família, estaremos recebendo 2024 com muita alegria e brindando as conquistas obtidas durante esse ciclo que chega ao fim neste dia 31 de dezembro”, disse o dirigente à reportagem.

A festa da virada do ano em Caarapó é uma ocasião animada e cheia de energia, marcada pela celebração, esperança e votos de um ano novo cheio de realizações positivas.