Em Caarapó, autores de violência doméstica participam de grupo de reeducação

A partir das alterações da Lei Maria da Penha, ocorrida com o agravamento dos indicadores de violência doméstica no período de isolamento social por conta da pandemia da Covid-19, uma ideia foi implantada no Brasil para enfrentar o problema: a criação dos grupos para a recuperação de homens autores de agressão. Também denominados grupos reflexivos, trata-se de uma estratégia que busca contribuir para a diminuição da reincidência, pela qual os agressores são acompanhados por equipes multidisciplinares.

A legislação estabelece a compulsoriedade do comparecimento dos agressores a programas de recuperação e reeducação. Diz a lei que “a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios poderão criar e promover, no limite de suas competências […] centros de educação e de reabilitação para os agressores”. Ainda prevê que, nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz pode determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação.

No Brasil, no início do ano passado eram 312 grupos de reeducação espalhados pelas diversas regiões do País. E, em Caarapó, a exemplo de outros municípios, essa estratégia de enfrentamento à violência doméstica também foi implantada. Trata-se do Grupo ‘Dialogando Igualdades’, que está em pleno funcionamento.

De acordo com a Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, órgão da prefeitura de Caarapó, além das mulheres vítimas, é atendido um grupo de autores de violência doméstica encaminhado pelo Poder Judiciário. O atendimento tem o viés reeducativo e reflexivo e, de agosto do ano passado até aqui, o grupo recebeu 57 encaminhamentos. “Pela metodologia do programa, os autores de violência doméstica encaminhados são obrigados a participar de 16 encontros que ocorrem semanalmente. Atendida essa exigência, as pessoas são desligadas”, explica a coordenadora Bruna Gayozo, informando ainda que, do total de homens atendidos, sete já foram desligados por participarem de todo o ciclo.

Desde 2022, a Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres de Caarapó, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, tem intensificado sua atuação no enfrentamento à violência doméstica, não só através do atendimento e acompanhamento às mulheres, mas também com o atendimento dos autores de violência doméstica em grupo reflexivo e de reeducação. “A abordagem multimodal para atendimento dos autores de violência doméstica consiste na compreensão do agressor em sua integralidade e para isso envolve a abordagem punitiva, já que o processo corre normalmente no Judiciário, mas também uma perspectiva de reeducação que, em Caarapó, ocorre através do grupo Dialogando Igualdades”, sublinha Bruna Gayozo.

A coordenadora destaca ainda que esse grupo consiste em uma parceria entre a prefeitura de Caarapó, Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar em MS, Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e é realizado pela Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres de Caarapó.

Os participantes são homens autores de violência encaminhados por determinação judicial contra os quais tenha sido proferida decisão de medida protetiva da Lei nº 11340/2006 ou sentença condenatória. São no máximo 16 integrantes por grupo e cada um deve participar de 16 encontros de duas horas cada.

A coordenadora Bruna Gayozo pontua que a rede de atendimento à violência doméstica não pode se manter somente na pontualidade dos casos. “Essa é uma política ineficaz, temos trabalhado no sentido de pensar as famílias e os indivíduos em sua integralidade, e o grupo reflexivo e reeducativo atua sob a perspectiva responsabilizante no intuito de garantir uma mudança real dos autores de violência. É importante frisar que os grupos reflexivos não interferem nas abordagens punitivas, isso porque os processos judiciais correm normalmente”, conclui.