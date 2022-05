Em Brasília, prefeito de Caarapó participa da Marcha da CNM e encaminha demandas do município

O prefeito de Caarapó, André Nezzi, participa em Brasília, no decorrer desta semana, da XXIII Marcha dos Prefeitos, um dos maiores eventos municipalistas do país, que teve início na última segunda-feira (25) e prossegue até quinta (28). Promovida pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), a iniciativa reúne prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários e lideranças comunitárias de todo Brasil, além de parlamentares e governadores de todas as regiões, para debaterem as principais políticas públicas que impactam o desenvolvimento territorial brasileiro.

Na Capital federal, o dirigente caarapoense está participando de debates relativos a importantes temas municipalistas, como reforma tributária, saúde pós-pandemia, lei de improbidade e licitações, Marco Regulatório do Saneamento, assistência social e política agrícola nacional.

“É um momento muito importante para os municípios, uma vez que, ao lado de colegas de todo o país, poderemos defender a bandeira do municipalismo, em defesa dos municípios, com chances concretas de nos fortalecer, uma vez que se fazem presentes as principais autoridades do País”, declarou o prefeito André Nezzi.

O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, afirma que a XXIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios ocorre em um momento muito importante para as gestões municipais. Realizado pela Confederação Nacional de Municípios desde 1998, o encontro – considerado o maior evento municipalista da América Latina – não pôde ser realizado nos dois últimos anos em decorrência da pandemia de Covid-19. “Sinônimo de lutas e palco de conquistas, a Marcha é um fundamental para apresentar a pauta prioritária dos gestores locais aos Poderes Legislativo e Executivo, bem como aos órgãos de controle. Nesse aspecto, a 23ª edição receberá os candidatos à presidência da República para debater as urgências do movimento municipalista e garantir o compromisso deles com um federalismo mais justo e equilibrado”, pontua o presidente da CNM.

André Nezzi aproveita a sua participação na Marcha a Brasília para se encontrar com representantes de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional. O dirigente caarapoense deve debater com os parlamentares projetos que beneficiam vários setores de interesse público. O objetivo é assegurar recursos financeiros federais para ações e obras no município, especialmente na área de infraestrutura urbana. “Estamos em permanente contato com nossos deputados federais e senadores, os quais têm demonstrado comprometimento com as causas de Caarapó. Estamos confiantes de que em breve teremos outras boas notícias para a nossa população”, disse o prefeito de Caarapó, que tem retorno para o município marcado para esta quinta-feira.