Em Bela Vista, Polícia Civil recupera gado roubado no Paraguai

Em prosseguimento às investigações sobre o roubo de 162 cabeças de gado que teria ocorrido na cidade de Bella Vista Norte, no Paraguai, no dia 28 de dezembro e encaminhado ao Brasil, a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul conseguiu recuperar mais de 32 cabeças no lado brasileiro, no município de Bela Vista/MS.

Após trabalho de inteligência e monitoramento, o gado foi localizado próximo a uma área pública onde inicialmente já haviam sido recuperadas mais de 100 cabeças. Desta forma, nesta quarta-feira, 10, as reses foram entregues ao legítimo proprietário.

A operação contou com a participação da IAGRO (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal). As investigações para autoria do roubo e da receptação prosseguem com a Polícia Nacional do Paraguai e com a DELEAGRO (Delegacia de Combate a Crimes Rurais e Abigeato), situada em Campo Grande, com o auxílio da DP de Bela Vista.