Em andamento, obra de pavimentação na MS-379 leva desenvolvimento e nova realidade ao distrito de Bocajá

Para levar desenvolvimento e contribuir com a economia da região, a obra de pavimentação da MS-379 até o distrito de Bocajá, em Douradina, segue em andamento e leva esperança aos moradores, que esperam mais movimento no comércio local, tráfego seguro e melhores condições de infraestrutura. A expectativa é uma nova realidade após a conclusão da obra.

“Vai ajudar muito os moradores aqui do distrito, e também para quem usa esta rodovia com frequência. Vai tornar o caminho mais rápido também para chegar até os municípios vizinhos. Agora não vamos precisar usar as bicicletas nas costas quando atravessar este trecho sem asfalto”, destacou Vanildo Ortiz, morador há 20 anos de Bocajá.

Ivani de Estácio Lopes tem um comércio há 4 anos no distrito e diz que com este trecho asfaltado a expectativa é aumentar o movimento no seu estabelecimento, já que muitas pessoas vão seguir por esta via em viagens e até para chegar em fazendas próximas. “Vai facilitar muito o acesso aqui e assim vai nos ajudar. Eu espero um aumento no movimento e melhores condições aos moradores”.

Morando no distrito com seus dois filhos, Camila Freitas também destaca que estas obras vão facilitar a situação de todos que precisam usar a rodovia para viagens e trabalho. “Vai favorecer o comércio, o trânsito neste trecho vai melhorar bastante. Uma obra importante para nós”.

Fábio Rodrigues, de 35 anos, destaca que a ligação do asfalto na MS-379 até a BR-163 é esperada há muito tempo pelos moradores. “Muita gente sofre muito tendo que passar neste trecho com muita poeira e barro na época da chuva. Vai melhorar para todos, não tenho dúvida”.

Produção e turismo

O produtor rural Rogério Brigneoni ressaltou que a obra de asfalto em frente a sua fazenda vai ajudar muito no escoamento da produção e na viagem as cidades vizinhas. “É uma obra importante para região, quando concluir este trecho de pavimentação, vai ligar o distrito e as propriedades à BR-163”.

Ele contou que está há 10 anos neste local e que ficou muito feliz em saber que este asfalto seria concluído pelo governo do Estado. “Vai nos ajudar bastante, será um grande ganho para todos que moram e produzem aqui”. Ele é produtor de soja, milho e pecuária.

Esta pavimentação também vai favorecer o setor de turismo na região, como o de pesca. “Vai melhorar 100% nosso acesso aqui os rios que ficam nos arredores, pois assim escapamos da poeira e do barro quando chove. É uma grande conquista”, destacou Isequias Pereira, policial aposentado, que seguia pela rodovia em direção ao Rio Brilhante, para pescar.

A obra de pavimentação da MS-379, no entroncamento com a BR-163, vai seguir por 6,235 km até o começo do distrito de Bocajá. Os trabalhos estão na fase de drenagem, para depois começar a terraplanagem e em seguia a capa de asfalto. O investimento é de R$ 10,9 milhões.

“Quando temos um governo parceiro das cidades acontecem esses investimentos. Nosso objetivo é encurtar caminhos, qualificar a infraestrutura e dar melhores condições de vida à população. São obras que ainda geram empregos e fortalecem a economia”, descreveu o governador Reinaldo Azambuja.