Em 15 anos, indústria de MS salta do 4º para o 2º lugar em participação no PIB estadual

A indústria saltou do quarto para o segundo lugar em participação no Produto Interno Bruto (PIB) de Mato Grosso do Sul entre os anos de 2007 e 2019, com uma fatia atual de 22% da soma das riquezas estaduais, ou cerca de R$ 20,5 bilhões. Esse é um dos destaques do segmento industrial sul-mato-grossense nos últimos 15 anos, conforme balanço setorial apresentado pelo presidente da Fiems, Sérgio Longen. O balanço faz parte da programação do “Maio – Mês da Indústria” e foi apresentado durante coletiva na manhã desta sexta-feira (20/05) no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande.

Segundo Longen, a evolução do segmento industrial é motivo de comemoração por parte do empresariado. “Mato Grosso do Sul tem uma situação privilegiada. As oportunidades estão aqui hoje. É um Estado que vem se desenvolvendo a níveis expressivos, e nós da Fiems temos construído suportes para que a indústria fosse a segunda atividade do Estado. Os números positivos nos permitem comemorar esse desempenho”, disse o presidente.

O evento contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Paulo Corrêa, do secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, além de prefeitos municipais, empresários, representantes de entidades setoriais e gestores e diretores do Sistema Fiems.

Ao abrir a apresentação, Longen saudou os diretores do Sistema Fiems e destacou o novo momento da indústria sul-mato-grossense, marcado pela consolidação e por altas taxas de crescimento.

“A indústria vai muito bem. Nesses 15 anos que estou à frente da Fiems, muitos números são motivo até de emoção, quando se compara a indústria de hoje com o que era no passado. Todas as nossas ações têm como foco o fortalecimento e o desenvolvimento das indústrias do Estado”, afirmou.

Longen detalha setores da indústria que mais se destacam nos últimos anos

O presidente da Fiems chamou a atenção para o fato de que, muitas vezes, a sociedade não tem a percepção do real tamanho das indústrias e de sua importância para a economia local. Na apresentação intitulada “Indústria forte – MS em frente”, Longen mostrou os destaques dos segmentos com maior crescimento nos últimos anos.

“Esses números revelam setores que estão em desenvolvimento, que fazem a diferença. São setores que têm gerado muitos empregos, além de demanda nas áreas de pesquisa e inovação. Mato Grosso do Sul hoje vive o emprego pleno. Temos vagas em todas as empresas. O desempregado está nessa condição por algum motivo, que não é por falta de oportunidade”, frisou o presidente.

Processamento de soja e milho

– 5º maior exportador de produtos derivados da soja do país;

– produção estimada de 400 milhões de litros de etanol de milho

Carnes e miudezas bovinas

– 2º estado do país em abates – 3,39 milhões de animais abatidos

– 54 unidades frigoríficas ativas

Carnes e miudezas suínas

– 6º maior exportador do país, com 21 mil toneladas

– 8º maior rebanho suíno, com 1,4 milhão de cabeças

Carnes e miudezas de frango

– 5º maior exportador do país, com receita de US$ 347 milhões

Frigorífico de peixes e demais produtos do pescado

– Maior exportador de filés de tilápia, com 640 toneladas

– criação de tilápias responde por 62% da produção de peixes do país

Produção florestal de eucalipto

– Segunda maior área cultivada do país, com 1,12 milhão de hectares

– Estado responde por 25% da produção nacional de celulose, com 6 milhões de toneladas por ano

Sucroenergético

– Produção diversificada com açúcar, etanol e energia, e 17 usinas em operação

– 4º maior exportador de açúcar, com US$ 403,3 milhões em receitas

Economista da Fiems destaca poder transformador da indústria

O coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiems, Ezequiel Resende, detalhou os números consolidados do PIB estadual e sua evolução nos últimos anos. Em 2019, segundo dados do IBGE e da Semagro, a soma das riquezas do Estado corresponde a R$ 106,9 bilhões. A participação da indústria é de 22%, com R$ 20,5 bilhões. A indústria foi o segmento econômico que mais aumentou a sua participação no PIB estadual entre 2007 a 2019, saltando da quarta para a segunda posição no ranking.

Nesse período, a indústria sul-mato-grossense fez o caminho inverso, na comparação com a indústria nacional. Enquanto a indústria local aumentou sua participação no PIB estadual de 17% para 22%, a indústria nacional teve sua participação reduzida de 27% para 22%.

“Nossa indústria cresceu muito se beneficiando da agroindustrialização. Quando comparado com o Brasil, tivemos um desempenho melhor. O desafio agora é de promover o maior adensamento dessas cadeias produtivas. Não pode ser diferente, porque a indústria tem um poder transformador onde ela chega, e promove crescimento em todos os setores econômicos”, destacou o coordenador.

Longen faz balanço das ações de Sesi, Senai e IEL nos últimos anos e projeta novos investimentos

Longen detalhou em números a atuação, nos últimos 15 anos, das casas que compõem o Sistema Fiems: Sesi, Senai e IEL. Nesse período, o Senai colocou no mercado de trabalho 646,9 mil profissionais qualificados nas mais diversas áreas, como mecânico, soldador, costureiro, pintor, entre outros. O índice de empregabilidade é de 74%, ou seja, de cada dez alunos do Senai, sete saem empregados.

O Sesi teve 553,6 mil alunos matriculados na rede de educação básica e continuada. Na área de saúde e segurança do trabalho, realizou 3,3 milhões de atendimentos, que envolvem consultorias, palestras, treinamentos e até planos de enfrentamento à covid-19.

O IEL encaminhou para o mercado de trabalho 34,1 mil estagiários e atendeu 371 empreendimentos no Programa de Qualificação de Fornecedores (PQF). O Centro Internacional de Negócios (CIN) atendeu 1,6 mil empresas que buscaram apoio para expandir sua atuação para o exterior.

Para 2022 e 2023, os investimentos já contratados pelo Sistema Fiems são da ordem de R$ 225,5 milhões, entre obras e serviços em andamento e projetos que serão iniciados em breve. Longen citou alguns dos investimentos futuros, como a construção da Escola Sesi de Campo Grande e dos Centro Integrado Sesi Senai em Paranaíba e Ribas do Rio Pardo; e a reforma da Escola Sesi de Três Lagoas, de 15 unidades da Biblioteca da Indústria do Conhecimento do Sesi, do Sesi de Corumbá, do Senai de Dourados, entre outros.

Gestores públicos falam sobre avanços propiciados pela Fiems

O secretário da Semagro, Jaime Verruck, lembrou que a Fiems tem atuação marcante na atração de investimentos privados e na defesa de pautas que promovem o desenvolvimento do Estado. “Quando a gente olha esses números tão positivos, parece que o caminho foi fácil. Mas nós sabemos o quanto o governo do Estado, junto com a Fiems e tantos parceiros, lutaram para alcançar esses resultados”.

Já o presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Corrêa, enalteceu a capacidade de gestão de Sérgio Longen à frente da Fiems e parabenizou as indústrias do Estado por atingir resultados tão positivos.

“O que a gente tem visto é uma chuva de investimentos. Paralelo a isso, o Sérgio Longen investe em capacitação de pessoas para o mercado de trabalho, que é a grande marca da sua gestão. A Assembleia Legislativa nunca faltou com a Fiems. Aprendemos a trabalhar juntos, fomos capacitados e podemos ajudar no desenvolvimento do Estado”, disse.

Para o prefeito de Ribas do Rio Pardo, João Alfredo Danieze, o Sistema Fiems tem sido um grande parceiro na capacitação de trabalhadores para atuar na Suzano, a maior fábrica de celulose do mundo e que está se instalando no município.

“As escolas do Sistema S, sobretudo Sesi e Senai, têm um significado muito grande na melhoria da qualidade da nossa educação, e também na qualificação da mão de obra. Essa é a nossa preocupação, investir maciçamente em educação. Temos o apoio da Fiems diante da magnitude desse investimento da Suzano em Ribas do Rio Pardo”, afirmou.

O prefeito de Paranaíba, Maycol Queiroz, comemorou o projeto do Centro Integrado Sesi Senai no município, obra esperada há mais de dez anos pela população. “Paranaíba é uma cidade estratégica no ramo da indústria e do comercio. Estamos próximos de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Como gestor do poder executivo, superei as divergências com o legislativo e conseguimos um terreno bem localizado e estratégico para a construção do centro”.

Ao término do evento, o presidente Sérgio Longen agraciou os representantes dos poderes executivo e legislativo presentes ao evento com um livro que sintetiza o balanço das ações do Sistema Fiems nos últimos 15 anos.