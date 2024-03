Elias Ishy questiona prefeitura sobre condições do transporte coletivo em Dourados

A demanda de populares é para os ônibus tenham ar-condicionado

O vereador Elias Ishy (PT) apresentou requerimento (117/2024) à Mesa Diretora da Câmara de Dourados, solicitando que busque junto à administração municipal informações detalhadas sobre a frota de transporte coletivo que atende o município. Além disso, o parlamentar atende uma demanda de populares que pedem para que toda a frota de ônibus tenha ar-condicionado.

O requerimento, datado de 18 de março de 2024, direciona-se ao prefeito Alan Guedes (PP), ao secretário de Governo Wellington Rocha de Lima e à diretora-presidente da Agetran, Mariana de Souza Neto. Ishy busca esclarecimentos específicos sobre diversas questões relacionadas à operação e condições dos veículos que compõem o sistema de transporte público local.

As principais indagações apresentadas pelo vereador incluem: o número total de ônibus em operação pela Viação Dourados, empresa responsável pelo transporte coletivo na cidade; a quantidade de veículos destinados ao transporte da Educação no município; a relação detalhada dos veículos que não estão equipados com ar-condicionado; um cronograma de ações previstas para solucionar a falta desses equipamentos nos veículos.

Elias Ishy enfatiza que essas informações vão embasar a atuação parlamentar e acompanhar as ações desenvolvidas pelo Executivo Municipal no que se refere à melhoria e adequação do transporte.