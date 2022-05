Elias Ishy pede serviços por Sitiocas, Via Parque e tapa-buracos em diversos bairros

Vereador lembra que votou contra o aumento do IPTU e perímetro urbano e, depois disso, situações como essa estão penalizando a população

O vereador Elias Ishy (PT) cobrou da Prefeitura de Dourados providências quanto aos serviços de iluminação, patrolamento, cascalhamento e compactação das ruas de todas as sitiocas, o recapeamento e limpeza e roçada na Via Parque – em toda sua extensão, bem como a operação tapa-buracos em diversos locais do município. “Além disso, o povo sofre com falta de equipamentos de saúde, educação, saneamento básico, lazer e esportes”, afirma o parlamentar.

Residentes das sitiocas relatam as dificuldades em transitar pelas ruas locais. Moradores da Campo Belo, Campina Verde e Bonanza, principalmente, relatam problemas com a poeira e lama. “Aqui já é urbanizado, pagamos IPTU”, reclamam. Ishy lembra, inclusive, que votou contra o aumento do imposto e o aumento do perímetro urbano da cidade, justamente por situações como essa, que estão penalizando a população da segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul.

Ele também verificou que a Via Parque está em péssimas condições de uso, com asfalto formando “lombadas”, além do matagal e sujeira na ciclovia. Diante disso, danifica os veículos, dificulta o tráfego e coloca todos em risco, causando transtornos, de acordo com ele. “É um importante caminho do nosso município que necessita de atenção especial e urgente quanto à situação crítica em que se encontra”, afirmou Ishy.

Quanto a relação enviada à administração dos serviços de tapa-buracos é resultado da participação popular por meio das postagens nas redes sociais do parlamentar. “O problema, vereador, é que a prefeitura não tem um projeto de qualidade para tapar os buracos. Em muitos bairros é apenas jogada a massa asfáltica, então qual critério ou controle de qualidade? ”, perguntou um usuário.

Inúmeras foram as solicitações referentes às condições do asfalto nos bairros, para serem inseridos na programação da Secretaria de Serviços Urbanos, conforme a seguir:

Operação tapa-buracos em toda extensão das vias: Rua Bela Vista; Rua Adelina Rigotti; Rua Dom João VI; Rua Brasil; Rua Olinda Pires; Rua Palmeiras; Rua Via Parque; Rua Caiuás; Rua Clóvis Cersozimo de Souza; Rua Alberto Maxwell; Rua Izidro pedroso; Rua Nely Todeschini; Rua Cananéia; Rua João Vicente Ferreira; Rua Alberto Leopoldo; Rua Oliveira Marques; Rua Tibúrcio Olau de Almeida; Rua Mozart Calheiros – W5.

Operação tapa-buracos por região: Jardim Rasslem; Parque Alvorada; Terra Roxa; Jardim Paulista; Jardim Guaicurus; Jardim Flôr de lis; Vista Alegre; João Paulo II; BNH II Plano; Jardim Santo André; Parque dos Jequitibás; BNH IV Plano; Canaã I; Jardim Guanabara; Parque do Lago I; Santa Maria; Vila Rosa; Vila Popular; Residencial Castelo de São Jorge; Condomínio das cerejeiras (Vila Rosa).