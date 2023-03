Elias Ishy cobra prefeito fomento a todos os tipos de esporte

Sem apoio da prefeitura, atletas procuram vereador para solicitar patrocínio

O vereador Elias Ishy (PT) encaminhou vários questionamentos cobrando do prefeito Alan Guedes (PP), informações referentes aos investimentos e fomento ao esporte. O documento foi enviado com cópias aos secretários de Governo e a Funed (Fundação de Esportes de Dourados). “Tenho recebido vários relatos e demandas de atletas solicitando patrocínio, pois não tem apoio da prefeitura”, afirma.

Segundo Ishy, há atletas premiados nacionalmente e internacionalmente que levam o nome de Dourados e os familiares e amigos se desdobram para cobrir os custos por meio de vaquinhas. “Fomos procurados por atletas do taekwondo, karatê, judô, time indígena, outros que vão fazer testes em times de futebol, então pergunto: quais ações o município tem realizado para fomentar o desenvolvimento do esporte? Dourados não consegue ajudar um atleta desses? Essa também é uma questão política”, relata.

Ele explica que aos vereadores cabe cobrar, fiscalizar e ao Poder Executivo cabe administrar e executar os interesses do povo. Atualmente, o vereador quer saber o que a Funed tem feito, se disponibiliza passagens e ajuda de custo para viagens a campeonatos, como amadores. Se sim, quais os processos que os atletas devem realizar para obtenção desses benefícios.

Ishy também solicita que o Governo encaminhe o relatório geral dos investimentos realizados por meio da Funed no período de janeiro de 2021 até a presente data e os de materiais esportivos (bolas, redes, etc.) no mesmo período, além de relacionar a quantidade distribuída, em estoque e os critérios para distribuição. “Todas essas informações servirão de base para nossa atuação no legislativo”, finaliza.

Para quem desejar enviar sugestões ao mandato, fotos ou vídeos relatando um fato de interesse público, o contato pode ser feito com a assessoria parlamentar pelo WhatsApp (67) 9 9939-3849, pelo e-mail mandatoeliasishy@gmail.com ou redes sociais como facebook e instagram (@eliasishy).