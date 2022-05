Elias Ishy cobra a conclusão do asfaltamento no bairro Jardim das Primaveras

Ishy pediu esclarecimentos para serviço de pavimentação que tem recurso aprovado, mas está com obras paradas

O vereador Elias Ishy (PT) cobrou a conclusão do asfaltamento no bairro Jardim das Primaveras, em Dourados. Ishy encaminhou um requerimento solicitando informações referentes à pavimentação no local, a partir do contato de moradores que procuraram o parlamentar relatando o abandono. Em 2021, a prefeitura já havia anunciado a retomada da obra publicamente.

Para Ishy, se faz necessário tornar de conhecimento público a previsão para a conclusão e os valores envolvidos para na execução da obra, que já estão assegurados e empenhados em sua totalidade.

Conforme apurado pelo vereador e sua equipe, o investimento de mais de R$ 2 milhões são de recursos federais e contrapartida do município e levariam quase 18 mil m² de asfalto para a comunidade.

Foi divulgado, que além da pavimentação, seria feita também a drenagem e sinalização viária nas ruas Manoel João Ferreira, Projetada A4 JP, Péricles José Barbosa, Bernardina Valéria Bitercourt, Paulo Arnal Garcia, Raimunda Henrique da Costa, Eikishi Sakaguti Tr-01, Eikishi Sakaguti Tr-02, Paulo Alberto Thiry, Joaquim Luiz Azambuja.

Ishy, questionou para a prefeitura se as ruas mencionadas serão contempladas em toda a extensão e pediu o mapa sinalizando os trechos.

