Elenco curto e desfalques: Palmeiras vai intensificar busca por reforços

Com contusões e convocações para seleções, o Palmeiras tem vivido um momento bem incomum para seu elenco nos últimos anos. Isso porque, antes considerado um dos mais robustos do Brasil, o grupo alviverde tem ficado cada vez mais curto e com carência de peças. Olhando para isso, a diretoria deve intensificar a busca por reforços que chegariam em julho ao clube.

Segundo o Lance!, a última situação que escancarou essa necessidade foi a convocação de Weverton e Danilo para a Seleção Brasileira. Para suprir a ausência no gol, Marcelo Lomba foi contratado justamente para isso, mas para o lugar do volante já foi possível notar que não há atualmente uma reposição pronta para ocupar esse setor do campo, ainda mais depois da grave lesão de Jailson, que pode voltar apenas em 2023.

Essa função de “camisa 5”, aliás, é a maior lacuna do atual elenco neste momento. No início do ano, Felipe Melo deixou o clube em fim de contrato, enquanto Danilo Barbosa não teve o empréstimo prorrogado. Recentemente, Patrick de Paula foi negociado com o Botafogo e esvaziou um pouco mais a gama de opções. Assim, o único “5” do grupo é Danilo, que também pode sair no meio do ano.

Segundo apurou o LANCE!, o meio-campo passou a ser prioridade dos dirigentes nessa busca por reforços. Embora tenha opções mais prontas como Atuesta e Gabriel Menino, eles não tem a característica de “5”, enquanto os jovens Fabinho, Naves e Pedro Bicalho não estariam prontos neste momento e precisariam de mais “cancha”.

A questão é que a janela abre somente no dia 18 de julho e Abel Ferreira terá de trabalhar com o que tem, como vem fazendo enquanto não recebe seu tão sonhado centroavante, que pede desde o início da temporada 2021. Esse desejado “9” está na lista dos dirigentes, mas em nível de prioridade menor, por ora. De acordo com a apuração da reportagem, ainda não há negociações para isso.

Com base no que tem sido desfalque rotineiramente, outra posição que deve ganhar atenção no mercado é a de zagueiro, principalmente pelas convocações de Gustavo Gómez, para o Paraguai, e Kuscevic, para o Chile. Outro zagueiro que fazia parte do elenco, o jovem Renan, foi emprestado para o Red Bull Bragantino, ou seja, apenas Luan, em transição física, e Murilo, estariam disponíveis.

Até mesmo em conversas sem revelar as fontes, os interlocutores do clube optam por não citar nomes e posições de interesse no mercado, uma vez que os valores tendem a ficar muito maiores quando o Palmeiras entra no negócio. Por ter um razoável tempo até a abertura da janela, a ideia é não ter pressa, mas sim intensificar as buscas para entregar as melhores opções possíveis já em 18 de julho.

No momento, o elenco fixo do Verdão conta com 24 jogadores, sendo que Piquerez está machucado por cerca de duas semanas, Jailson pode voltar apenas em 2023, e Wesley se recupera de Covid-19. Sem contar Luan e Gabriel Veron, que estão em transição física. Com as ausências de Weverton e Danilo, além das possíveis convocações de Gómez e Piquerez, esse número de peças deve ficara ainda mais reduzido, torcendo para poucas lesões e contando com a base.