Eldorado Brasil inicia março com vagas para motorista Tritrem

A seleção será realizada presencialmente todas as sextas-feiras durante os meses de março e abril de 2024, nas instalações do SENAI Três Lagoas.

Durante os próximos meses, a Eldorado Brasil Celulose vai fazer recrutamento presencial no Senai para motoristas tritrem na cidade de Três Lagoas. A empresa busca profissionais qualificados para integrar sua equipe e contribuir com o transporte eficiente de madeira, desempenhando um papel fundamental em suas operações. As vagas são para homens e mulheres e é preciso ter curso de Cargas Indivisíveis e CNH categoria E.

Os motoristas tritrem terão a responsabilidade de conduzir caminhões articulados, garantindo o transporte seguro e assertivo da carga. Além disso, serão encarregados de preencher o checklist para avaliar as condições do veículo no início de cada jornada de trabalho e reportar as atividades realizadas por meio do sistema de rastreamento instalado nos caminhões.

Sonho realizado

A Transportadora Eldorado Brasil conta com um time arrojado para a entrega da madeira na fábrica para a produção de celulose. Uma das profissionais é a motorista Jéssica Barroca, de 31 anos, que entrou em 2022 na Companhia. “Desde os 18 anos, meu sonho era dirigir um caminhão, e eu sempre compartilhei isso com meus pais. Participei da seleção e, em apenas seis dias, fui contratada. Hoje, realizo meu sonho como motorista tritrem da companhia. Eu amo dirigir caminhão, e tanto eu quanto minhas colegas motoristas somos muito respeitadas aqui dentro. Além de ter realizado um sonho, eu tenho a oportunidade de desempenhar um papel essencial dentro da empresa, que é o transporte seguro e eficaz da carga, função que exige muita responsabilidade e algo que eu faço com muito amor e dedicação”, conta a motorista.

Para se candidatar, os interessados devem atender todos os requisitos abaixo:

Experiência na função;

Ensino fundamental incompleto (até o 5º ano do fundamental);

Residir em Três Lagoas;

Curso de cargas indivisíveis homologado pelo DETRAN;

CNH categoria E;

Disponibilidade de horário e para alojar-se nas frentes de trabalho.

A Eldorado Brasil oferece benefícios atrativos para os candidatos, tais como assistência médica e odontológica, vale refeição e vale alimentação, PPR (Programa de Participação de Resultados), plano de previdência privada e seguro de vida.

Local e data das entrevistas:

A seleção será realizada presencialmente todas as sextas-feiras durante os meses de março e abril de 2024, às 08 horas da manhã no SENAI Três Lagoas, localizado na Rua José Amílcar Congro Bastos, 1313 – Vila Nova.

Os interessados devem se apresentar munidos da Carteira de Trabalho, CNH e currículo.

Para mais informações sobre as vagas e o processo seletivo, os interessados devem acessar o site oficial da empresa: https://www.eldoradobrasil.com.br/pb/

Sobre a Eldorado Brasil:

A Eldorado Brasil opera uma fábrica em Três Lagoas (MS) com capacidade para produzir 1,8 milhão de toneladas de celulose por ano, tornando-se uma das referências mundiais do setor. Além disso, investe em energia limpa, com geração de 50 megawatts/hora na usina termelétrica Onça Pintada, tornando-se autossuficiente. Com 293 mil hectares de florestas plantadas em Mato Grosso do Sul e áreas destinadas à conservação, a Eldorado Brasil é reconhecida por sua responsabilidade ambiental. Contando com mais de 5 mil colaboradores no Brasil e escritórios internacionais, a empresa é um empregador de destaque na região.