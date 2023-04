Eldorado Brasil está com 45 vagas para Jovem Aprendiz 2023

Oportunidade para quem quer iniciar uma carreira capacitado

Situada na cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, a Eldorado Brasil é uma das maiores empresas que atua no ramo da celulose e está, até 5 de maio com as inscrições abertas para o Programa Jovem Aprendiz 2023. Serão selecionados 45 jovens com idade entre 18 e 22 anos e o objetivo da Companhia é garantir conhecimentos teórico e prático para o início em uma profissão que garanta a entrada e permanência no mercado de trabalho.

Os candidatos poderão escolher entre duas modalidades de carreiras, uma da área técnica como técnico de eletromecânica, na qual irá atuar nos setores de manutenção industrial e manutenção dos equipamentos florestais, ou na área administrativa como assistente administrativo. Os cursos são oferecidos em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e Instituto João Bittar, em Três Lagoas.

Para a coordenadora de Recursos Humanos da Eldorado Brasil, Gleice Melero, o programa Jovem Aprendiz é uma grande oportunidade para aquele que pensa no futuro. “Essa é a oportunidade que o candidato tem de começar uma carreira e, ao pensar a longo prazo, pode ser organizar com os conhecimentos adquiridos. É uma grande experiência prática desde o processo seletivo”.

Como se inscrever

Para participar são necessários os seguintes requisitos: ter entre 18 e 22 anos, estar cursando ou ter concluído o ensino Médio, disponibilidade de 8 horas para frequentar os treinamentos e atividades práticas. Para homens em idade de alistamento militar é necessário apresentar o certificado de alistamento ou de reservista. O candidato selecionado começará seu contrato que terá duração de 2 anos, no dia 1 de junho de 2023, receberá uma bolsa de estudo, transporte tanto da cidade para fábrica, quanto para o instituto de ensino e alimentação.

As inscrições são realizadas exclusivamente pela internet no endereço www.eldoradobrasil.com.br, os interessados devem acessar o site oficial da empresa e preencher o cadastro de inscrição. Após o período das inscrições, o time de atração e seleção da Eldorado entrará em contato para entrevistas com os candidatos, por isso importante manter atualizado seu cadastro no site.

História da nossa gente

Iniciar a vida profissional, por meio do programa Jovem Aprendiz, foi determinante para o início de carreira do Wagner Menezes de Oliveira Junior, que participou da turma de 2019, como técnico de eletromecânica. Diante de todo seu esforço e dedicação, após o período do seu contrato que encerrou em abril deste ano, ele será efetivado como técnico assistente de manutenção na Eldorado Brasil. “Atualmente a melhor oportunidade que um jovem tem de entrar no mercado de trabalho é através dos programas Jovem Aprendiz que as empresas oferecem, mas iniciar a carreira em uma empresa como a Eldorado, com certeza faz um diferencial no meu currículo, além de me proporcionar um futuro brilhante. Só tenho a agradecer a oportunidade que me foi dada,” frisou.

Outras oportunidades

Além do Programa Jovem Aprendiz, a Eldorado Brasil está com vagas para outros cargos. Acessando o site da empresa é possível saber outras possibilidades de ingressar na empresa. Acesse: https://jobs.kenoby.com/eldoradobrasil

Sobre a Eldorado Brasil

A Eldorado Brasil Celulose, é uma das mais eficientes e sustentáveis empresas de base florestal para produção de celulose do mundo. A companhia opera fábrica, em Três Lagoas (MS), com capacidade produtiva de 1,8 milhão de toneladas de celulose por ano. Em energia limpa, há geração de 50 MWh de energia na usina termelétrica Onça Pintada, além da mesma quantidade na planta de celulose – que é autossuficiente. A base florestal é de mais de 260 mil hectares de florestas plantadas em Mato Grosso do Sul. Para atuar em níveis de excelência, a companhia conta com o trabalho de mais de 5 mil pessoas no Brasil e em escritórios internacionais. Em Santos (SP), está construindo um dos maiores terminais portuários multimodais da América Latina, com previsão de inauguração no segundo semestre de 2023.