Educadores de Dourados aderem à paralisação nacional pela aplicação do Piso Nacional da Educação

Audiência pública na quinta-feira (27) debate revogação do Novo Ensino Médio

Trabalhadores e trabalhadoras em educação de Dourados realizam, nesta quarta-feira (26), paralisação de um dia nas escolas e centros de educação infantil municipal.

A greve é um chamado da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) para a 24ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública, de 24 e 28 de abril. O tema deste ano é “Soberania se faz com educação pública e participação social”.

Na segunda-feira (24), a confederação entregou ao ministro da Educação dois abaixo-assinados, um pela imediata implementação do piso – que este ano é de 14,95% – e carreira para a categoria e outro pela revogação do Novo Ensino Médio (NEM).

Nesta quarta-feira (26), a CNTE organiza uma greve nacional pela aplicação do reajuste do piso salarial inicial e na carreira a profissionais da educação e contra o Novo Ensino Médio, em Dourados conduzida pelo SIMTED Dourados e no Estado pela FETEMS.

Paralisação em Dourados

Em Dourados, profissionais da educação da rede municipal em greve se reúnem, às 8h30, na Praça Antônio João em um ato de defesa do piso da categoria, com manifestações, panfletagens e diálogo com a sociedade douradense.

Na rede municipal, a Prefeitura de Dourados está pagando salários abaixo do Piso Nacional do Magistério, desrespeitando a Lei federal 11.738/2008, assim como ocorreu durante todo o ano de 2022. Além disso, o SIMTED Dourados cobra a construção de um projeto para o Piso 20 horas do Magistério, que já é realidade em muitos municípios e na rede estadual.

A administração também não atende a demanda do administrativo educacional municipal pela criação de um adicional de incentivo de valorização profissional e a retomada do Prófuncionário.

A rede estadual realiza atividades de conscientização nas escolas. A rede estadual está em negociação pelo pagamento do Piso 2023 e continuidade da implementação do Piso para 20 horas. A rede também está em campanha pela revogação do Novo Ensino Médio.

O NEM é uma política que deprecia os currículos da rede pública, prejudica a formação dos estudantes e, consequentemente, impede o acesso dos filhos e filhas da classe trabalhadora à universidade pública.

Audiência Pública

Como continuidade das atividades da “24ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública”, o SIMTED Dourados e a FETEMS organizam a audiência pública “Revoga Novo Ensino Médio”, proposta pelos mandatos da deputada estadual professora Gleice Jane (PT) e pelo vereador Elias Ishy (PT).

A audiência pública será realizada na quinta-feira (27 de abril), a partir das 19 horas, no Teatro Municipal de Dourados. Com apoio de diversas entidades, o evento busca denunciar os prejuízos sócio-educacionais causados pelo NEM, como a precarização da educação pública; desmonte das políticas educacionais; restrição do acesso da classe trabalhadora ao ensino superior; limitação do currículo escolar; fomento à privatização da educação pública; e prejuízos na formação do estudante da escola pública.