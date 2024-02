Educação municipal de Caarapó debate o aprimoramento do transporte escolar

Profissionais do setor de transporte escolar vinculados à educação municipal se reuniram na última sexta-feira (23) para treinamento sobre aperfeiçoamento da prestação dos serviços de transporte de estudantes nesse início de ano letivo. O evento foi realizado na Câmara de vereadores, com a coordenação do chefe do departamento gestor da área, Ademir Casimiro, e reuniu 35 profissionais do setor.

Na oportunidade, foi destacada a importância da observância das diretrizes do transporte escolar, a importância das planilhas, do controle de quilometragem e dos protocolos de atuação, visando atender os quatro princípios básicos do transporte escolar: qualidade, segurança, continuidade e economicidade.

O evento teve também a presença de representantes da empresa contratada pelo Governo do Estado responsável pelo sistema de gestão do software do Programa Caminho Certo. Na oportunidade, foi proferida palestra sobre o funcionamento e aplicabilidade do sistema de georreferenciamento por satélite (GPS), contratado e instalado nos veículos pelo governo estadual no âmbito do programa Caminho Certo, que visa acompanhar e fiscalizar os trajetos do transporte escolar no Estado de Mato Grosso do Sul.

Após a palestra, foi promovido um treinamento sobre o portal virtual do sistema na sala de comando do Departamento Municipal de Transporte Escolar. Ali os participantes puderam observar um dos pontos altos do sistema: verificar, em tempo real, localização dos veículos, velocidade executada em cada trecho da rota, tempo do percurso, tempo de parada em cada ponto de embarque e desembarque, bem como o mapeamento de toda a rota executada em cada linha do transporte escolar.

Participaram deste treinamento o Chefe do departamento de Transporte Escolar em Caarapó, Ademir Casimiro, o profissional da Kleber Rorato Pereira, que, em relato, concluiu como “extremamente proveitoso o treinamento, onde muitas dúvidas foram sanadas, de tal maneira que eventuais futuras dúvidas a gente poderá conseguir dirimir diretamente no portal, tamanha a qualidade do treinamento que nos foi proporcionado”.