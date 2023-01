Eduardo Riedel toma posse como governador de Mato Grosso do Sul neste domingo

Eleito com 808.210 votos e diplomado, Eduardo Corrêa Riedel toma posse neste domingo (1º), às 15 horas, no plenário Deputado Júlio Maia, na Assembleia Legislativa, no cargo de governador de Mato Grosso do Sul para o mandato 2023-2026. Além dele, toma posse na cerimônia José Carlos Barbosa, o Barbosinha, no cargo de vice-governador.

Pela primeira vez, toda a cerimônia da posse será realizada na Casa de Leis, inclusive a passagem da faixa governamental. Reinaldo Azambuja deixa o comando do governo após completar dois mandatos (2015-2018 e 2019-2022). Na sequência, às 17 horas, Riedel segue para o Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, onde serão empossados os novos secretários estaduais.

Riedel é graduado em Ciências Biológicas, mestre em Zootecnia e especialista nas áreas de Gestão Empresarial e Gestão Estratégica. Ele foi presidente do Sindicato Rural de Maracaju, presidente da Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul), diretor da CNA (Confederação Nacional da Agricultura) e secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica e de Infraestrutura.