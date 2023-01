Eduardo Riedel nomeia secretários adjuntos e presidentes de departamento, agências, instituto e fundações

Em uma edição extraordinária do Diário Oficial do Estado no fim da tarde de segunda-feira (2), o governador Eduardo Riedel nomeou dirigentes do 2º escalão da administração, além de secretários adjuntos.

De acordo com a publicação, Marco Aurelio Santullo será o diretor-presidente da Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul), Rudel Espíndola Trindade fica no comando do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) e Bruno Wendling permanece na Fundtur (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul).

Além disso, Daniel de Barbosa Ingold ficará como diretor-presidente da Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária, Animal e Vegetal), André Borges no comando do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), Mauro Azambuja Rondon assume a função de diretor-presidente da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) e Maria do Carmo Avesani Lopez permanece na função de diretora-presidente da Agehab (Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul).

Ademar Silva Júnior foi nomeado secretário adjunto da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e Crhistinne Maymone permanece adjunta da SES (Secretaria de Estado de Saúde). Ary Carlos Barbosa é o novo secretário adjunto de Justiça e Segurança Pública.

Viviane Luiza da Silva é a nova adjunta da recém-criada Secretaria de Estado de Esporte, Cultura e Cidadania e Mirna Estela Arce Torres é a de Infraestrutura e Logística, enquanto Flavio Britto fica na Casa Civil, Lauri Luiz Jener na Secretaria de Fazenda e Édio Resende de Castro na Educação. Todos como secretários adjuntos.

Já a procuradora-chefe da coordenadoria jurídica da PGE, Doriane Gomes Chamorro, acumulará a função de Consultora Legislativa.

As nomeações podem ser conferidas aqui.