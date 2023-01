Eduardo Riedel discute com prefeita projetos e fortalece parceria com Campo Grande

Em seu primeiro dia como governador, Eduardo Riedel recebeu nesta segunda-feira (2), no gabinete, a prefeita Adriane Lopes para discutir projetos para Campo Grande.

Eduardo Riedel recebeu demandas e reafirmou a parceria com a população da Capital. “Vamos trabalhar de forma municipalista, atendendo os 79 municípios e não poderia ser diferente com Campo Grande. É nas cidades onde os problemas e os grandes desafios reais acontecem. E, por isso mesmo, vamos manter o diálogo aberto com prefeitos, vereadores e lideranças”.

A prefeita disse ter ficado satisfeita com o encontro. “O governador Eduardo Riedel deixou as portas abertas para darmos continuidade a essa aliança. Tratamos de pautas relevantes para Campo Grande, neste início de ano”, finalizou a prefeita.