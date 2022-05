Eduardo Riedel cumpre agenda em Dourados e destaca investimento e ampla aliança em prol de MS

O pré-candidato do PSDB ao governo de Mato Grosso do Sul , o ex-secretário estadual de governo e infraestrutura, Eduardo Riedel, cumpriu uma extensa agenda de entrevistas no município de Dourados, na manhã desta quarta-feira (20), e destacou ações da administração Reinaldo Azambuja que garantiram mais de R$ 1,2 bilhão em investimentos no municípios, possibilitando atendimento de diversas demandas da população douradense.

Riedel atendeu uma série de solicitações e respondeu sobre o maciço apoio de quase 90% dos prefeitos sul-mato-grossenses à sua pré-candidatura, bem como sobre a aliança majoritária formada com a ex-ministra e pré-candidata ao Senado, Tereza Cristina.

“O que está em discussão é compromisso com um modelo de desenvolvimento. As lideranças acreditaram num modelo de gestão e não em um projeto partidário, modelo este focado nos municípios, onde estão as reais necessidades das pessoas . E no evento de entrega da carta de apoio dos 71 prefeitos e prefeitas havia lideranças de todas as matizes políticas”, frisou Eduardo Riedel.

O tucano respondeu questionamentos sobre a eleição que se aproxima e elencou uma série de apoios partidários que já estão em tratativas, além do já definido PP de Tereza Cristina, e citou o PL, do presidente Jair Bolsonaro, o Republicanos, sigla que também está na base de apoio ao atual presidente da Republica, mas também legendas como PSB e o PDT regional, que já sinalizaram adesão ao projeto municipalista e inovador encabeçado por Riedel.

“Nossa pré-candidatura é de centro-direita. Partidos de outros alinhamentos, como o PSB e PDT, se entendem que nossa aliança é melhor alternativa serão bem vindos e isso será bem conversado, em termos de conteúdo programático. Vamos discutir e fazer o melhor para o Mato Grosso do Sul. Nosso palanque hoje é de centro direita, do presidente Jair Bolsonaro”, respondeu Riedel.

Ainda em Dourados, a maior cidade do interior do Estado, o tucano foi convidado para um encontro com 11 vereadores do município, que, acompanhados do deputado Zé Teixeira (PSDB), externaram apoio à pré-candidatura tucana. Estiveram no encontro os vereadores Sérgio Nogueira, Jânio Miguel, Márcio Pudim, Lia Nogueira, Liandra da Saúde, Daniel Júnior, Juscelino Cabral, Rogério Yuri, Marcão da Cepriva e Fábio Luís.